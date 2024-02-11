Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Канаде, Вальнес — второй

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 44,4 секунды.

Второе место в гонке занял олимпийский чемпион и чемпион мира из Норвегии Эрик Вальнес, который уступил соотечественнику 0,4 секунды. Третьим к финишу пришёл швед Эдвин Ангер: лыжник проиграл Клебо 0,6 секунды.