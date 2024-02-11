Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Канаде, Вальнес — второй
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт свободным стилем на десятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада).
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт свободным стилем на десятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада).
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 44,4 секунды.
Второе место в гонке занял олимпийский чемпион и чемпион мира из Норвегии Эрик Вальнес, который уступил соотечественнику 0,4 секунды. Третьим к финишу пришёл швед Эдвин Ангер: лыжник проиграл Клебо 0,6 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. Десятый этап, Канмор
Мужчины. Спринт свободным стилем.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:44,4.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Эдвин Ангер (Швеция) + 0,6.