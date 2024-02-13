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08:56 (мск), источник: Московский комсомолец

Санкт-Петербург захватил лидерство в медальном зачете Спартакиады

Сборная Санкт-Петербурга лидирует в медальном зачете зимней Спартакиады сильнейших, Москва занимает второе место, на третьем — сборная Архангельской области.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Санкт-Петербурга лидирует в медальном зачете зимней Спартакиады сильнейших. На ее счету восемь золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

В четвертый день соревнований спортсмены из северной столицы завоевали три золотые медали. Владимир Балбеков с партнерами завершил программу шорт-трека в «Уральской молнии» победой в эстафете. Павел Трихичев стартовал на горнолыжной Кусе с золота в слаломе-гиганте. Артем Глущенко стал лучшим среди могулистов в Красноярске.

На счету сборной Москвы, идущей на втором месте, четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. У Архангельской области, расположившейся на третьем месте, также четыре золотые, но две серебряные и три бронзовые медали.

В пятый день соревнований, 13 февраля, будет разыграно 14 комплектов медалей.

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. В соревнованиях принимают участие 2 500 лучших спортсменов страны в 14 олимпийских зимних видах спорта. В ходе состязаний будут разыграны 107 комплектов наград.

В Челябинской области запланировано проведение соревнований по семи видам спорта: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), фигурное катание, биатлон, хоккей. Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и альпинизму (ски-альпинизму), Краснодарский край — по бобслею и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).

Церемонии открытия и закрытия Спартакиады состоятся в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

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