Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Динамо М
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Авангард
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Лада
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Реал
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
42
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
53
Хоккей. НХЛ
14.02
Баффало
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.02
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
14.02
Вашингтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
14.02
Монреаль
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.02
Оттава
Коламбус
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
14.02
Айлендерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
14.02
Даллас
Каролина
Хоккей. НХЛ
14.02
Нэшвилл
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.02
Чикаго
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
14.02
Эдмонтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
35
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
17:06 (мск), источник: Московский комсомолец

Галунин выиграл лыжное двоеборье на Спартакиаде

Представитель Нижегородской области Артем Галунин стал обладателем золотой медали в соревнованиях по лыжному двоеборью на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Тюмени.

Наверх
Галунин выиграл лыжное двоеборье на Спартакиаде | Источник: Московский комсомолец

По итогам двух дисциплин — большой трамплин и лыжная гонка на 10 км −24-летний спортсмен показал результат 27 минут 33,2 секунды.

Второе место занял Самир Мастиев из Свердловской области с отставанием 48,3 секунды. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Осипов из Санкт-Петербурга, отстав от победителя на 1 минуту 41,8 секунды.

Всероссийская спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях. Всего на турнире будет разыграно 107 комплектов медалей.

 Красавица-гольфистка приподняла юбку и свела с ума поклонников (фото)
Кардиолог рассказал, какая физическая активность полезна для сердца
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь