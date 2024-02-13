Галунин выиграл лыжное двоеборье на Спартакиаде

По итогам двух дисциплин — большой трамплин и лыжная гонка на 10 км −24-летний спортсмен показал результат 27 минут 33,2 секунды.

Второе место занял Самир Мастиев из Свердловской области с отставанием 48,3 секунды. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Осипов из Санкт-Петербурга, отстав от победителя на 1 минуту 41,8 секунды.

Всероссийская спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях. Всего на турнире будет разыграно 107 комплектов медалей.