Почему нам по барабану на свою малую родину? Медальный зачет Спартакиады достоин лучшего

Вообще-то у идущей сейчас Спартакиады есть медальный зачет. И там даже происходит настоящая драма — в середине программы игр Москва обогнала Санкт-Петербург в схватке за первое место. Архангельская область чудом держится рядом на третьем. Но… даже если ваш интерес к спорту не ограничивается новым трофеем «Спартака» и Лигой чемпионов и вы реально следите за Спартакиадой, вряд ли вы воспринимаете ее как битву сборных регионов. Хотя казалось бы… В многонациональной России почти 200 народов, и она сильна своим культурным многообразием и далее по тексту.

Реально ли нам когда-нибудь сделать из национального спорта противостояние областей, республик и краев — если мы вынужденно встали на путь внутренних соревнований вместо международных? Или максимумом на этом поприще останется противостояние питерского «Зенита» и московского «Спартака» в футболе? А может быть, и в других видах спорта, в том числе индивидуальных, нужно идти к клубной системе?

Отсутствие идентичности

Прежде всего стоит проговорить базовые вещи. Любые телерейтинги покажут, что для россиян (в отличие от американцев) противостояние «наши против не наших» всегда будет интереснее, чем внутренняя кухня. Это объясняет, почему чемпионат мира по хоккею всегда смотрели «всей страной», а кто лидирует в КХЛ, вам на улице мало кто скажет с ходу.

Разумеется, есть специфика видов спорта. В командных видах привыкли к клубам. В индивидуальных соревнуются спортсмены, и Большунова воспринимают в первую очередь как Большунова, а не представителя брянской или архангельской школы лыж. Сложная схема с параллельными зачетами и переходами туда-сюда сделала регионы в спорте еще большей условностью.

Но есть, как кажется, и более глубокая причина — что в России размываются полномочия регионов. У них традиционно мало денег и свободы рук — это тянется еще со времен Иван Грозного, а может, и раньше. Соцопросы показывали возрастание интереса к идентичностям «сибиряк» или «дальневосточник», а вот разница между омичом и новосибирцем в восприятии жителей других регионов минимальна. Собственно, много ли вы можете вспомнить флагов субъектов России, которые теперь начали появляться на графике спортивных соревнований?

Кто что берет?

Наконец, в большинстве видов спорта у регионов просто нет условий, чтобы сохранять спортсменов. Бобслейных трасс в стране минимум, невозможно заниматься этим видом спорта, например, на Ямале. Исключения единичны — например, одно золото на Спартакиаде взяла Магаданская область. Не в лыжах или биатлоне — в прыжках с трамплина. Причем эффектная Александра Кустова не уезжает из родного Магадана, довольно часто там появляется, недавно получила от региональных властей двухкомнатную квартиру. Хотя трамплинов на берегу Охотского моря, конечно, нет. И ей понадобился параллельный зачет с Подмосковьем, чтобы готовиться к этому золоту.

Интересна таблица, в которой показывается, какой вид спорта самый медальный для каждого региона.

У Москвы это, например, бобслей, скелетон и санный спорт с пятью золотыми медалями (никаких ледовых треков внутри МКАД нет);

У Петербурга — конькобежный спорт, 3−2−1 (не сказать, что это первая ассоциация с городом — скорее фигурное катание);

Архангельская область все свои медали взяла в лыжах — грамотно забрала у других регионов Большунова и других звезд (7−2−3);

Красноярский край — фристайл (2−2−2);

В Свердловской области, которая на пятом месте, поровну медалей в коньках и биатлоне.

Какое ждет будущее?

И все же в индивидуальных видах чаще говорят о клубной системе. Вряд ли она возможна под лейблами регионов, где все равно все будет упираться в государственные деньги. В плавании была создана Международная лига, которая, правда, закрылась. В лыжах уже действует клубная Ski Classics. Про велоспорт с его классической командной тактикой и говорить нечего. Нечто подобное пытается создать в биатлоне Алексей Нуждов — даже проведены первые соревнования. В фигурном катании анонсирован первый клубный турнир в начале марта, правда, ничего о нем с момента анонса не слышно.

Возможно, именно туда стоит двигаться российскому спорту — или как минимум сближать понятие региона и клуба. Тогда и народ начнет ходить с шарфами Красноярского края и Архангельской области, как «Спартака» и «Зенита». Региональный патриотизм у нас в стране, разумеется, есть. Однако в спорте он пока находится в зачаточном состоянии и иногда проявляется только в игровых командных видах. Между тем командный зачет для сборных регионов есть уже на нынешней Спартакиаде. И интерес к нему явно достоин лучшего.