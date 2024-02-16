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11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кулешова: «Жесты Степановой — это неуважение к соперницам. Для меня это неприемлемо»

Лыжница Анастасия Кулешова ответила на вопросы «СЭ» о соперничестве с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой на российских стартах в этом сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Кулешова отметила, что считает неуважением к соперницам различные жесты Вероники.

— Степанова сейчас пробует некий треш-ток. Перед стартом может сказать, что всех обыграет, на финише делает дразнящий жест Нортуга.

— Она говорит это, когда действительно уверена. Перед разделкой же это не стала говорить. Значит, была не супер в себе уверена в этой гонке. В скиатлоне, значит, была. Повторюсь, что не могу распознать этот феномен. Посмотрим, что будет дальше.

— Тебя ее слова как-то заводят?

— Во-первых, я ничего не смотрю перед гонками. Во-вторых, стараюсь не смотреть всякие репортажи. То, что она делает, тем самым хочет привлечь прежде всего к себе внимание. Окей, ладно. Но я считаю, что все эти жесты все равно как некое неуважение к своим соперницам. Для меня это неприемлемо. Я бы так делать не стала.

— Если говорить про мотивацию и настрой, то для тебя есть разница, против кого бороться: против Степановой, с который вы не подруги, или с Юлией Ступак и Натальей Терентьевой?

— Вообще без разницы. Мы на лыжне практически все в одинаковых условиях. Конечно, в масс-стартах ты можешь что-то крикнуть, если тебе нужно перепрыгнуть лыжню. Я не знаю, как отреагирует на это Ника, но знаю, что Юля сама догадается, что мне нужна лыжня, и перепрыгнет на соседнюю. В этом плане каких-то дружеских связей на лыжне нет. Мы все соперницы и все хотим быть выше в протоколе.

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