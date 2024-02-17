Лыжник Большунов выиграл марафон и завоевал пятую золотую медаль на Спартакиаде

ТЮМЕНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Тюмени.

Победитель преодолел дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,1 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание — 0,4 секунды). Тройку лучших замкнул Савелий Коростелев (+0,6).

Большунов завоевал пятую золотую медаль на Спартакиаде, ранее он выиграл спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт. В эстафете команда Архангельской области с Большуновым в составе стала седьмой. Перед началом Спартакиады Большунов стал победителем 17 гонок подряд на Кубке России. Лыжник выиграл все личные гонки со старта сезона.

Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».