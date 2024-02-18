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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лыжница Крупицкая выиграла гонку на 50 км классикой на Спартакиаде

Лыжница Крупицкая выиграла гонку на 50 км классическим стилем на Спартакиаде.

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Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 18 фев — РИА Новости. Евгения Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде.

Гонка прошла в Тюмени. Крупицкая преодолела дистанцию за 2 часа 35 минут 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием 0,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова (+4,5).

Эти соревнования стали последними в программе лыжных гонок на Спартакиаде.

Спартакиада завершится 18 февраля. Соревнования по программе Олимпийских игр 2026 года принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.

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