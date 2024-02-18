Лыжница Крупицкая выиграла гонку на 50 км классикой на Спартакиаде
Лыжница Крупицкая выиграла гонку на 50 км классическим стилем на Спартакиаде.
Лыжница Крупицкая выиграла гонку на 50 км классическим стилем на Спартакиаде.
ТЮМЕНЬ, 18 фев — РИА Новости. Евгения Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде.
Гонка прошла в Тюмени. Крупицкая преодолела дистанцию за 2 часа 35 минут 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием 0,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова (+4,5).
Эти соревнования стали последними в программе лыжных гонок на Спартакиаде.
Спартакиада завершится 18 февраля. Соревнования по программе Олимпийских игр 2026 года принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.