Лыжница Крупицкая выиграла гонку на 50 км классикой на Спартакиаде

ТЮМЕНЬ, 18 фев — РИА Новости. Евгения Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде.

Гонка прошла в Тюмени. Крупицкая преодолела дистанцию за 2 часа 35 минут 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием 0,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова (+4,5).

Эти соревнования стали последними в программе лыжных гонок на Спартакиаде.