Большунов уничтожил соперников на главном старте зимы. Продлит ли он свою великую серию?

В Тюмени завершилась Спартакиада сильнейших для лыжников. Главный старт сезона не изобиловал разнообразием победителей, не принес громких сенсаций, но итоги турнира, прошедшего на стадионе «Жемчужина Сибири», получились интересными. Рассказываем о главных событиях спартакиады.

Сибирские морозы

Погода на соревновательной неделе была не самой благоприятной для соревнований. Минимальный температурный порог для лыжных гонок — минус 20 градусов. Однако в пять из семи дней (со среды по воскресенье) столбик термометра опускался ниже допустимого значения.

Поэтому пришлось колдовать с расписанием. Самым морозным днем по прогнозам (и по факту) был четверг, когда в расписании стояли эстафеты. Их в итоге перенесли на вторник, который стоял выходным. Однако больше маневров для переноса по дням не осталось.

Несмотря на это, все оставшиеся гонки состоялись, хоть и с некоторыми изменениями. Например, дистанцию круга в командном спринте сократили с 1700 м до 1250 м, а старт женского марафона передвинули на час вперед, чтобы солнце чуть больше прогрело воздух.

Ответственность за проведение гонок в экстремальных условиях брала на себя глава ФЛГР Елена Вяльбе: «Я не сомневалась. Жюри сомневалось. Но они дождались меня, обсудили все, посмотрели почасовую погоду. Приняли решение, что не надо бояться, — объясняла Вяльбе “СЭ” после командного спринта.

Не все лыжники спокойно принимали подобные решения, но после финиша говорили, что ничего сверхужасного на дистанции не было. «Когда узнал, что мы бежим 50 километров, подумал: “Да ну! Какой полтинник? Мы же там все замерзнем!” Я боялся мороза, — говорил Сергей Ардашев, взявший серебро в марафоне. — Думал, что мне будет очень тяжело. Но я надел два комплекта термобелья — один теплый, второй средний. Когда выходил на стартовую прямую, чувствовал, что мне тепло. А когда стартанули, было местами жарковато, чувствовал, что потею. Так что холодно не было».

Превосходство Большунова

Не боялся морозов лидер российских лыж Александр Большунов. На Спартакиаде сильнейших он выиграл все четыре личные гонки плюс взял золото с Савелием Коростелевым в командном спринте. Не хватило только победы в эстафете. Она могла бы быть. Но сборная Архангельской области, за которую выступает Большунов, испытывала трудности с составом. За команду не смог выступить двукратный призер Олимпиады Александр Терентьев, который досрочно завершил выступления на спартакиаде по состоянию здоровья. Терентьева заменили на Дмитрия Горошникова. Он бежал на третьем этапе, передав эстафету Большунову 10-м с отставанием в 3 минуты и 21 секунду. Отыграть такое за семь с половиной километров было невозможно.

Но в личных гонках к Сан Санычу подобраться никто не смог. Каждый старт он выиграл уверенно и надежно. Второй номер общего зачета Кубка России Савелий Коростелев считает, что дело не только в мощи Большунова: «У меня иногда складывается ощущение, что некоторые ребята смирились с тем, что Саша выигрывает, — утверждал Коростелев в интервью “СЭ”. — Как будто все начали играть под его дудку и под тот темп, который комфортен Саше. Даже Юрий Викторович (Бородавко) говорит, что Саша не выкладывается на максимум. А зачем ему это делать, если он уверен в своем финишном ускорении? Мы его не пытаемся загнать темпом. Да, я сам говорили, что на данный момент у нас никто не может загнать Сашу темпом, но как минимум пробовать нужно».

Таким образом, сейчас у Большунова 21 победа в 21 личной гонке сезона. До абсолютного и непревзойденного рекорда осталось совсем немного. В расписании сезона у лыжников еще три остановки: чемпионат России в Малиновке (16−24 марта), финал Кубка России в Кировске (3−7 апреля) и 70-километровый масс-старт в Мончегорске (13 апреля). В сумме это девять гонок без учета командных дисциплин.

— По силам Большунову выиграть все гонки сезона? — вопрос к тренеру Юрию Бородавко после марафона.

— Такой задачи не стоит. Он просто выходит на каждую гонку и борется.

Молчание Устюгова

Многие надеялись, что гегемонию Большунова прервет Сергей Устюгов. Прошлой зимой именно он был главным раздражителем для Сан Саныча. Начало нынешнего сезона Устюгов пропустил, впервые выйдя на один старт с Большуновым на этапе Кубка России в Тюмени, который предшествовал спартакиаде. Навязать борьбу за золото Сергей не смог: в спринте он упал в полуфинале, а в 15-километровом масс-старте стал 26-м.

На спартакиаде Устюгов бежал только в личных гонках. Ближе всех к медалям он подобрался в скиатлоне, где занял четвертое место. Также Сергей смог заехать в финал классического спринта. Однако в предыдущем забеге лыжник потратил слишком много сил, поэтому ни о какой конкуренции с Большуновым говорить не приходилось. В финале он сильно отстал от всех и финишировал последним.

Больше в денежную десятку (на спартакиаде призовые получают топ-10 спортсменов в каждой гонке) Устюгов не забегал: 11-е место в разделке на 10 километров и 20-е на полтиннике.

В Тюмени в этот раз Сергей не выделялся не только на трассе, но и в микст-зоне. После первой гонки олимпийский чемпион сообщил журналистам, что не будет давать им свои комментарии до чемпионата России. Устюгов объяснил, что если он захочет кому-то что-то рассказать, то сделает это с помощью своих соцсетей. Так, например, в своем Telegram-канале он поделился с подписчиками тем, что не может привыкнуть к жесткой борьбе: «Были моменты, которые сильно напрягали. Бегают очень жестко, я отвык от этого, практики нет, и это сказывается на контактных гонках».

Треш-ток в женских гонках

В женских гонках борьба за победу идет более острая. В спринтах по сезону чаще всего выигрывает Анастасия Фалеева, которая была сильнейшей в этой дисциплине и на спартакиаде. А в дистанционных гонках лидером является Вероника Степанова, которая временами ведет себя дерзко по отношению к соперницам. Например, может сказать перед стартом, что всех обыграет, или, как это было на Кубке России в Тюмени, показать на финише дразнящий жест Петтера Нортуга. Обычно лыжницы на такое никак не реагируют, но Анастасия Кулешова в интервью «СЭ» назвала подобное поведение неприемлемым.

— Тебя слова Степановой как-то заводят? — вопрос к Кулешовой.

— Во-первых, я ничего не смотрю перед гонками. Во-вторых, стараюсь не смотреть всякие репортажи. То, что она делает, тем самым хочет привлечь прежде всего к себе внимание. О’кей, ладно. Но я считаю, что все эти жесты все равно что некое неуважение к своим соперницам. Для меня это неприемлемо. Я бы так делать не стала.

Такой реакции Вероника, кажется, обрадовалась. «Насте Кулешовой не нравятся мои жесты, Олеся Ляшенко обещает меня догнать и перегнать (но в течение 2 лет). Есть, есть о чем писать и ругаться в токсичных чатиках! Неужели мне, наконец, удалось расшевелить это спящее болото, где “все девочки — такие девочки”? Анастасии предложение — почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Заочный спор лыжниц случился, когда у каждой было по одной личной золотой медали Спартакиады. Кулешова выиграла в разделке, а Степанова — в скиатлоне (плюс две победы в командных гонках). Но после небольшого треш-тока соперницы на гоночной трассе в Тюмени не пересеклись. В программе оставался только марафон, который Вероника решила не бежать. Кулешова на полтиннике завоевала бронзу.

Степанова в соцсетях анонсировала, что их новая битва с Кулешовой состоится на Гонке Легкова 23 февраля.

Евгения Крупицкая на финише гонки на 50 км у женщин

Первый женский полтинник

Спартакиада

Женщины. Масс-старт, 50 км (К)

1. Евгения Крупицкая — 2.35.49,4.

2. Татьяна Сорина — 0,4.

3. Анастасия Кулешова — 4,5.

Изюминкой спартакиады у лыжников стала гонка на 50 километров у женщин. Большинство участниц соревнований никогда такие гонки раньше не бегали. Но с прошлого сезона Международная федерация лыжных видов спорта уравняла мужские и женские дистанции (10, 20 и 50 км). Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила «СЭ», что подобное решение FIS она не приветствует: «Ужасно. Я категорически была против, не согласна с ним и сейчас. У меня есть предположение, что это ненадолго. Я знаю, что уже ни скандинавки этому не рады, ни другие. Когда на старт Кубка мира выходят порядка 20 человек, еще и не все финишируют, то, ребят, что это за маразм? Либо они нас готовят, что с мужиками будут бегать переделанные бабы».

Женский марафон закрывал программу Спартакиады сильнейших. Это было сделано для того, чтобы у девушек было больше дней для отдыха перед тяжелой гонкой. Можно сказать, что именно в последнем старте и случилась главная неожиданность турнира. За победу боролись трое: олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, призер зимних Игр Анастасия Кулешова и 21-летняя Евгения Крупицкая. Казалось, что опытные Кулешова и Сорина просто съедят молодую лыжницу. Но получилось, что сил у Крупицкой осталось больше.

— Сегодня было очень хорошее самочувствие. Чувствовала в себе силы, последние десять километров я шла впереди, просила девчонок помочь, потому что уверенности в своих силах именно в финишном рывке я не чувствовала, — объясняла Крупицкая. — Я не знала, какое самочувствие у соперниц. Честно говоря, я думала, что они просто отсиживаются за мной, а потом выиграют у меня на финишной прямой. Поэтому была очень рада, когда мы отъехали втроем, прямо выдохнула и подумала: «Боже, сегодня наконец-то я буду не четвертая».

— Что опытные соперницы Анастасия Кулешова и Татьяна Сорина сказали на финише?

— Поздравили. Если честно, темп, который я задавала, для девчонок был не очень комфортный. Я это чувствовала уже в конце по дыханию сзади, что им действительно тяжело, что они терпят. Стала появляться надежда на золото.

Теперь у лыжников есть почти месяц перерыва до следующих официальных стартов. Сезон продолжится в Малиновке на чемпионате России 16 марта.