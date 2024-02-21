«Пусть лечит голову!» Слова норвежского эксперта о Большунове разозлили россиян | Источник: Федерация лыжных гонок России

В российском спортивном сообществе с недоумением восприняли публикацию норвежского издания Nettavisen о внутренних российских стартах по лыжным гонкам, в которых делаются странные выводы и приводятся скандальные версии. Так бывший лыжник и телеэксперт Петтер Соленг Скинстад утверждает, что видел трансляции всех гонок Кубка России, и на этом основании полагает, что у наших спортсменов произошла «коллективная потеря формы», что они «не соответствуют высочайшему международному уровню», а победная серия Александра Большунова из 21 гонки «была заранее срежиссирована» ради пропагандистских целей. Такие слова стали шоком для специалистов и ветеранов лыжного спорта в России, даже с поправкой на экзальтированность Скинстада и сложную международную обстановку.

У человека очень хорошая фантазия

Норвежские СМИ практически не освещают российские старты после начала СВО. Интерес год назад вызывало только высказывание Александра Большунова о том, что тот получает сообщения со словами поддержки от коллег из Норвегии. Только после этого некоторые СМИ этой скандинавской страны бросились искать «крота», но так и не нашли. Недавно Сан Саныч повторил слова о норвежских друзьях, и тут в Nettavisen вдруг обратили внимание на победную серию олимпийского чемпиона в Кубке России и спартакиаде, которая продолжается с конца ноября и уже составляет 21 личную гонку. Впрочем, Петтера Соленга Скинстада, который нападал на Большунова еще во время конфликта россиянина с Йоханнесом Клебо на ЧМ-2021, нынешние результаты Александра совсем не впечатлили.

«Мне это говорит лишь о том, что он по-прежнему хороший спортсмен, — заявил в Nettavisen эксперт канала TV2. — При этом можно подумать, что у всех российских лыжников случилась коллективная потеря формы, когда их не допустили до Кубка мира, и что класс внутренних соревнований просто ниже, чем на Кубке мира. Соперники Большунова не поддерживают высочайший международный уровень. Мне сложно относиться к их стартам всерьез. Не думаю, что кого-то из норвежских лыжников пугают результаты Александра в России. Как я понимаю, его победы вполне могли быть срежиссированы заранее. Это лишь часть мер, направленных на то, чтобы создать впечатление, что Россия не затронута СВО. Я вообще не верю в эту пропаганду».

«У человека очень хорошая фантазия. Не совсем понимаю, как вообще можно спланировать соревнования заранее, — заявил в интервью “СЭ” серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин. — Мне это совершенно непонятно, и я даже никогда и не задумывался об этом. Но можно сказать, что у человека все очень хорошо с фантазией».

«Пускай голову лечат!» — поддержал своего бывшего товарища по сборной России олимпийский чемпион Александр Легков.

«Если они умеют планировать победы, это здорово. Честно, мне вот без разницы, что там норвежцы говорят. У нас красивый и интересный чемпионат, есть интрига. Победит Большунов в больших гонках или не победит — это уже приковывает зрителя», — сказал еще один ветеран Евгений Дементьев в интервью «Чемпионату».

«Они всегда к нам относились с недоверием, и такие новости вызывают только улыбку. Как можно договориться со всем стартовым коридором о победе Большунова? Это бред какой-то», — цитирует тренера Большунова Юрия Бородавко matchtv.ru.

Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать?

Действительно непонятно, как лыжный специалист по видеотрансляциям сумел сделать выводы об уровне российских соревнований и о том, что форма наших спортсменов якобы уступает норвежской. Судить о таких вещах было бы проблематично, даже появись Скинстад на Кубке России и спартакиаде собственной персоной. Ведь сравнить лыжников можно только на одной трассе, в рамках одной гонки. Возможно, отсутствие конкуренции с иностранными соперниками не идет на пользу россиянам. Впрочем, как и норвежцам — отсутствие единственной сборной, которая способна дать им бой. Однако к чему дурацкие выдумки о «срежиссированных победах»?

«Кто там в Норвегии усомнился? Король Харальд V усомнился? Кто? Какой-то придурок усомнился! Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать? — заявил “СЭ” комментатор Дмитрий Губерниев. — Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору, в палату номер 6. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам. Если они не помогут, тогда, может, он приедет к нам — мы его подлечим».

«Эти слова — глупости и бред. Как можно спланировать что-то заранее в спорте, особенно в лыжных гонках? Кому это нужно? — сказал “Чемпионату” серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский. — Мы счастливы, что у нас есть Александр Большунов, который является локомотивом всей сборной России. Я уверен, что остальные ребята также хотят выигрывать, им есть за кем стремиться и тянуться. Поэтому никто специально не будет уступать и отдавать первое место. К таким словам можно относиться лишь как словам сумасшедшего и с улыбкой».

«Норвежцам просто скучно без наших ребят, вот и выдумывают подобные новости, — отметил в интервью matchtv.ru член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. — Они нарываются, чтобы им начистили одно место в честной борьбе. Жаль, что сейчас такой возможности нет. Мы все видели, что на спартакиаде была борьба, молодые спортсмены тянулись за Большуновым, пытались навязать ему борьбу. Но Александр сейчас находится в такой форме, что его никто не может победить. Спланировать соревнования невозможно!».