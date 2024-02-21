Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
Футбол. Еврокубки
20.02
Интер
Атлетико
10
Футбол. Еврокубки
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
Футбол. Зарубежный
20.02
Манчестер Сити
Брентфорд
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
Хоккей. КХЛ
20.02
Спартак
Торпедо
73
Хоккей. КХЛ
20.02
Куньлунь РС
Сочи
40
Хоккей. КХЛ
20.02
СКА
Северсталь
03
Хоккей. КХЛ
20.02
Динамо Мн
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
20.02
Сибирь
Лада
30
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пусть лечит голову!» Слова норвежского эксперта о Большунове разозлили россиян

В России возмущены предположениями о том, что победная серия Сан Саныча спланирована заранее.

Наверх
«Пусть лечит голову!» Слова норвежского эксперта о Большунове разозлили россиян | Источник: Федерация лыжных гонок России

В российском спортивном сообществе с недоумением восприняли публикацию норвежского издания Nettavisen о внутренних российских стартах по лыжным гонкам, в которых делаются странные выводы и приводятся скандальные версии. Так бывший лыжник и телеэксперт Петтер Соленг Скинстад утверждает, что видел трансляции всех гонок Кубка России, и на этом основании полагает, что у наших спортсменов произошла «коллективная потеря формы», что они «не соответствуют высочайшему международному уровню», а победная серия Александра Большунова из 21 гонки «была заранее срежиссирована» ради пропагандистских целей. Такие слова стали шоком для специалистов и ветеранов лыжного спорта в России, даже с поправкой на экзальтированность Скинстада и сложную международную обстановку.

У человека очень хорошая фантазия

Норвежские СМИ практически не освещают российские старты после начала СВО. Интерес год назад вызывало только высказывание Александра Большунова о том, что тот получает сообщения со словами поддержки от коллег из Норвегии. Только после этого некоторые СМИ этой скандинавской страны бросились искать «крота», но так и не нашли. Недавно Сан Саныч повторил слова о норвежских друзьях, и тут в Nettavisen вдруг обратили внимание на победную серию олимпийского чемпиона в Кубке России и спартакиаде, которая продолжается с конца ноября и уже составляет 21 личную гонку. Впрочем, Петтера Соленга Скинстада, который нападал на Большунова еще во время конфликта россиянина с Йоханнесом Клебо на ЧМ-2021, нынешние результаты Александра совсем не впечатлили.

«Мне это говорит лишь о том, что он по-прежнему хороший спортсмен, — заявил в Nettavisen эксперт канала TV2. — При этом можно подумать, что у всех российских лыжников случилась коллективная потеря формы, когда их не допустили до Кубка мира, и что класс внутренних соревнований просто ниже, чем на Кубке мира. Соперники Большунова не поддерживают высочайший международный уровень. Мне сложно относиться к их стартам всерьез. Не думаю, что кого-то из норвежских лыжников пугают результаты Александра в России. Как я понимаю, его победы вполне могли быть срежиссированы заранее. Это лишь часть мер, направленных на то, чтобы создать впечатление, что Россия не затронута СВО. Я вообще не верю в эту пропаганду».

«У человека очень хорошая фантазия. Не совсем понимаю, как вообще можно спланировать соревнования заранее, — заявил в интервью “СЭ” серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин. — Мне это совершенно непонятно, и я даже никогда и не задумывался об этом. Но можно сказать, что у человека все очень хорошо с фантазией».

«Пускай голову лечат!» — поддержал своего бывшего товарища по сборной России олимпийский чемпион Александр Легков.

«Если они умеют планировать победы, это здорово. Честно, мне вот без разницы, что там норвежцы говорят. У нас красивый и интересный чемпионат, есть интрига. Победит Большунов в больших гонках или не победит — это уже приковывает зрителя», — сказал еще один ветеран Евгений Дементьев в интервью «Чемпионату».

«Они всегда к нам относились с недоверием, и такие новости вызывают только улыбку. Как можно договориться со всем стартовым коридором о победе Большунова? Это бред какой-то», — цитирует тренера Большунова Юрия Бородавко matchtv.ru.

Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать?

Действительно непонятно, как лыжный специалист по видеотрансляциям сумел сделать выводы об уровне российских соревнований и о том, что форма наших спортсменов якобы уступает норвежской. Судить о таких вещах было бы проблематично, даже появись Скинстад на Кубке России и спартакиаде собственной персоной. Ведь сравнить лыжников можно только на одной трассе, в рамках одной гонки. Возможно, отсутствие конкуренции с иностранными соперниками не идет на пользу россиянам. Впрочем, как и норвежцам — отсутствие единственной сборной, которая способна дать им бой. Однако к чему дурацкие выдумки о «срежиссированных победах»?

«Кто там в Норвегии усомнился? Король Харальд V усомнился? Кто? Какой-то придурок усомнился! Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать? — заявил “СЭ” комментатор Дмитрий Губерниев. — Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору, в палату номер 6. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам. Если они не помогут, тогда, может, он приедет к нам — мы его подлечим».

«Эти слова — глупости и бред. Как можно спланировать что-то заранее в спорте, особенно в лыжных гонках? Кому это нужно? — сказал “Чемпионату” серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский. — Мы счастливы, что у нас есть Александр Большунов, который является локомотивом всей сборной России. Я уверен, что остальные ребята также хотят выигрывать, им есть за кем стремиться и тянуться. Поэтому никто специально не будет уступать и отдавать первое место. К таким словам можно относиться лишь как словам сумасшедшего и с улыбкой».

«Норвежцам просто скучно без наших ребят, вот и выдумывают подобные новости, — отметил в интервью matchtv.ru член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. — Они нарываются, чтобы им начистили одно место в честной борьбе. Жаль, что сейчас такой возможности нет. Мы все видели, что на спартакиаде была борьба, молодые спортсмены тянулись за Большуновым, пытались навязать ему борьбу. Но Александр сейчас находится в такой форме, что его никто не может победить. Спланировать соревнования невозможно!».

Олег Шамонаев

 «В России полицейский забрал у меня 300 долларов». Роддик поспорил с Такером Карлсоном о безопасной Москве
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь