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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бородавко ответил Вяльбе, которая не считает лыжников и биатлонистов одной семьей

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о лыжниках и биатлонистах.

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Источник: https://t.me/nalyzhi

Ранее Вяльбе заявила, что лыжники и биатлонисты не являются одной семьей, отметив, что они просто коллеги.

«Надо понимать, что виды спорта, безусловно, друг с другом конкурируют. Есть некоторые противоречия по местам проведения сборов и соревнований. Если какую-то точку заняли биатлонисты, лыжникам туда уже не попасть. Бывало и такое, что мы находили подходящее место, которое позднее занимали биатлонисты. Поэтому идет некая борьба, это нормально», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что между тренерами, спортсменами и функционерами существуют человеческие отношения. Также Бородавко отметил, что хорошо общается с тренером по биатлону Михаилом Шашиловым, а лыжник Александр Легков дружит с Антоном Шипулиным.

23 и 24 февраля пройдет «Гонка Легкова». В ней примут участие российские лыжники и биатлонисты.

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