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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвегия пригрозила выходом из FIS и созданием лыжной суперлиги, пишут СМИ

NRK: Норвегия пригрозила выходом из FIS и созданием лыжной суперлиги.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Норвегия и еще семь стран отказались подписывать соглашение с Международной лыжной ассоциацией (FIS) по централизованному распределению телевизионных прав и пригрозили созданием лыжной суперлиги, сообщает NRK.

По данным источника, против соглашения коалиционно выступили Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария, на долю которых приходится около 65% всех гонок Кубка мира нынешнего сезона. В среду представители этих стран встретились с президентом FIS Юханом Элиашем и изложили ему свои претензии, договорившись вновь обсудить все вопросы через несколько недель.

«Эти ведущие лыжные ассоциации не разделяют точку зрения FIS на то, как следует управлять лыжным миром», — сообщил изданию анонимный источник в коалиции.

«Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения с FIS. Именно в этом направлении мы работаем. Выход из ее состава не является основной целью, целью с самого начала было сесть за один стол переговоров и найти решение, которое можно было бы реализовать совместно», — сказал глава Шведской лыжной ассоциации Пернилла Бонде.

Шведский бизнесмен Элиаш был избран президентом FIS в июне 2021 года, сменив швейцарца Джанфранко Каспера, который возглавлял организацию с 1998 года.

FIS из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.

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