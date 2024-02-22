«Снежинка» против FIS. В мировых лыжах без россиян передрались из-за денег

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оказалась на грани раскола, который угрожает самому существованию данной организации. Причиной, как ни странно, стала не политика, а деньги.

Русские как «главное зло»

FIS — одна из наиболее непримиримых международных федераций — двухлетнему политическому отстранению России здесь не видно конца и края. При этом функционеры даже не предлагают каких-либо обходных путей — отстранение носит безоговорочный характер.

Все дело в том, что ведущие позиции в FIS занимают скандинавские страны, накал русофобии в которых давно уже вышел за все мыслимые и немыслимые рамки.

Касается это и спорта — так, победы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на Всероссийской Спартакиаде в норвежской прессе назвали «подстроенными». Мол, на самом деле лучший лыжник планеты и не бежал толком, а соперники ему поддавались.

Договор до 2033 года

И вот в этой атмосфере, достойной «палаты номер шесть», разгорелся нешуточный скандал. Права FIS на проведение элитных соревнований могут быть поставлены под сомнение. Вернее, они перестанут быть элитными, поскольку ведущие спортсмены могут отказаться от участия в них.

Как сообщает норвежский телеканал NRK, элита осталась недовольна контрактом на медиаправа, который боссы FIS подписали маркетинговой компанией Infront.

Суть в том, что FIS полностью централизует продажу телеправ на крупнейшие старты в период с 2026 по 2033 годы, предоставив Infront заниматься дальнейшими вопросами.

До сих пор национальные федерации имели доступ к продаже телеправ, и новая схема им не понравилась. Несмотря на то, что детали соглашения держатся в секрете, ясно, что ведущие лыжные державы посчитали себя обойденными.

«Снежинка» принимает бой

В итоге для борьбы с произволом FIS была создана коалиция под названием «Снежинка», в которую вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария.

«У них другие взгляды на то, как должен управляться лыжный мир», — приводит NRK слова источника. Конечная цель «Снежинки» — добиться от FIS условий, которые удовлетворят лыжную элиту.

Представители «Снежинки» — самые успешные лыжные державы, за исключением России. Помимо всего прочего, две трети этапов Кубка мира проводятся именно в этих странах.

В 2021 году FIS возглавил уроженец Швеции Йохан Элиаш, который много лет работал в Великобритании. Он сменил Джан-Франко Каспера, стоявшего у руля FIS на протяжении без малого четверти века.

Элиаш, бывший спецпредставитель премьер-министра Великобритании по вопросам вырубки лесов и чистой энергии, является миллиардером — его личное состояние оценивается в 3,6 млрд фунтов стерлингов. Свое избрание главой FIS чиновник назвал «мандатом на перемены», обещая сделать лыжи более экологичными и одновременно более коммерчески успешными.

В реальности главным «достижением» эпохи Элиаша стало отстранение россиян, из-за которого лыжные гонки лишились главного спортивного противостояния.

Централизация продажи телеправ — один из шагов, которые глава FIS считает для себя принципиальным. В результате конфронтация Элиаша со «Снежинкой» становится все большей и большей проблемой.

Оппозиционеры выложили на стол главный козырь — если Элиаш будет упрямиться, то «Снежинка» рассмотрит вопрос о создании независимой профессиональной лиги вне рамок FIS.

В новые времена федерация не нужна

Идея создания подобных лиг звучит в Европе в различных видах спорта. Основной посыл — большая коммерческая привлекательность в условиях избавления от бюрократических препонов.

Для FIS воплощение проекта в жизнь стало бы полной катастрофой. Федерация рискует потерять лучших спортсменов, лучшие трассы, а вместе со всем этим и главных спонсоров.

Поэтому боссы FIS обязаны искать со «Снежинкой» точки соприкосновения. Но вот готов ли амбициозный Йохан Элиаш почувствовать себя не хозяином положения, в подчиненной фигурой?

Если представить себе возникновение независимой коммерческой лыжной лиги, то такой проект явно был бы заинтересован в привлечении лучших кадров, включая россиян.

Но это уже отдаленная перспектива. А пока можно констатировать вслед за классиком — пропал калабуховский дом…