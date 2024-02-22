Биография Вероники Степановой: жизнь и спортивная карьера лыжницы с Камчатки | Источник: Спорт-Экспресс

Вероника Сергеевна Степанова

Дата рождения: 4 января 2001

Место рождения: Елизово, Камчатский край, Россия

Вид спорта: лыжные гонки

Рост: 170 см.

Содержание статьи

Детство Вероники Степановой

Спортивная карьера Вероники Степановой

Достижения Вероники Степановой

Личная жизнь Вероники Степановой

Публичная деятельность Вероники Степановой

Социальные сети

Детство Вероники Степановой

Будущая чемпионка родилась в городе Елизово в Камчатском крае. Ее родители никак не связаны со спортом: отец Сергей окончил военный вуз в Санкт-Петербурге и после переезда на Камчатку работает авиатехником, а мать Анна — коренная камчадалка (представительница коренного малочисленного народа Крайнего Севера) и является заместителем директора в цеху по производству мебели.

Вероника росла очень активным ребенком, поэтому неудивительно, что родители решили отдать ее в спорт. В лыжных гонках девочка оказалась в возрасте семи лет. У нее есть младшая сестра Надежда, которая тоже занималась в спортивной секции. Тренировочная база по этому виду спорта находилась неподалеку от дома семьи Степановых.

«Я пример, особенно для детей в школе, в которой тренировалась. Они еще сильнее убеждаются, что все возможно. Начинала в елизовской школе, на 34-м километре», — рассказала Степанова «СЭ».

После Олимпиады в Пекине в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале лыжница также говорила, что в ее родных местах можно встретить медведей. Однако избежать неприятностей помогает знание повадок зверя и хорошая спортивная подготовка.

Спортивная карьера Вероники Степановой

Спустя несколько лет тренировок под руководством Яны Яковлевой Степанова перешла в спортивную школу олимпийского резерва Елизовского района. Там Веронику к соревнованиям готовил уже отец ее первого тренера — Петр Яковлев.

«У Вероники такая психология, что она всегда себе выбирает самый трудный участок, любит жесткую, контактную борьбу. Она и до того, как стала соревноваться среди взрослых, постоянно бежала самый ответственный последний этап в эстафетах, нередко отыгрывая отставание и приводя свою команду к призовым местам. Конечно, у нее одаренность есть, но она всего добилась своим трудом. Одаренность, трудолюбие и немного работы тренера — и тогда будет результат», — так говорил «Российской газете» о спортсменке тренер Яковлев.

В 2014 году Вероника дебютировала на всероссийских соревнованиях для лыжников и лыжниц в возрастной категории 15−16 лет, причем самой спортсменке на тот момент было всего 13. Три года спустя Степанова вошла в состав сборной Камчатского края — там она тренировалась уже у Дмитрия Бородина и Александра Смольянова.

«Со мной там возились очень много тренеров. Сначала Петр Яковлев и его дочь Яна, потом Александр Смольянов, затем Дмитрий Бородин, также работала с тренером по биатлону Сергеем Мишкиным. Очень много людей постаралось, чтобы я дошла до сборной. Всем им благодарна. Особенно директору — Анатолию Курносову», — вспоминала Степанова в интервью «СЭ».

Вероника поучаствовала в трех юниорских чемпионатах мира: в 2019 году в Лахти завоевала серебро в эстафете, на мировом первенстве 2020 года в Обервизентале осталась без наград, а в 2021 году в Вуокатти завоевала личное золото в гонке на 5 км свободным стилем, что стало ее первой победой на международном уровне.

После этих результатов на юную спортсменку обратило внимание руководство взрослой сборной России. Степанову заявили на чемпионат мира-2021 в Оберстдорфе в качестве резервистки. Успешное выступление в концовке сезона позволило 20-летней спортсменке закрепиться в национальной команде.

В марте 2021 года Степанова также дебютировала в Кубке мира и стала 40-й в гонке на 10 км классикой с общего старта в Энгадине. Неделю спустя в Кирово-Чепецке Вероника сумела победить во всех гонках первенства России среди 20-летних: личный спринт свободным стилем, эстафета и масс-старт на 15 км свободным стилем.

Новый сезон лыжница начинала уже в группе Егора Сорина. В декабре 2021 года Степанова показала свой лучший результат в Кубке мира — десятое место в индивидуальной гонке в разделке на 10 км свободным стилем в Давосе. За неделю до этого Вероника на этапе в Лиллехаммере успешно прошла заключительный этап эстафеты и помогла российскому квартету одержать первую с 2004 года победу в этой дисциплине в Кубке мира.

Выступление в Кубке мира позволило Степановой попасть в состав олимпийской команды на Игры в Пекине-2022. Лыжница не могла поверить своему счастью: она призналась, что еще летом не допускала, что такое возможно.

«Быть выбранной для участия в Олимпиаде — невероятное чувство. Еще летом не верила… Спасибо тренерам, и не только им — всем, кто вел, настраивал и помогал. Спасибо всем ребятам и девочкам в команде — у нас индивидуальный спорт, но на тренировках мы стараемся друг другу помогать! Спасибо родной Камчатке за всю помощь и поддержку! Спасибо Eлене Вяльбе за доверие! Обещаю показать все, что умею, на пекинской лыжне», — так Вероника в своих социальных сетях отреагировала на попадание на Олимпиаду.

В Пекине лыжница приняла участие в двух гонках: стала седьмой в индивидуальном спринте свободным стилем, а в эстафете 4×5 км на заключительном этапе опередила Софи Крель из сборной Германии и вместе с Юлией Ступак, Натальей Непряевой и Татьяной Сориной принесла России первое с 2006 года олимпийское золото в этой дисциплине.

Свои успешные выступления Степанова оценила яркой цитатой: «Все бегут, как карта ляжет, мы бежим, как тренер скажет».

С февраля 2022 года, после того как российский спорт оказался в изоляции от международных турниров, Степанова продолжила выступать на внутренних соревнованиях. При этом в женских гонках борьба за победу кажется намного серьезнее, чем в мужских, где доминирует Александр Большунов.

В сезоне-2023/2024 в спринтах чаще всего выигрывает Анастасия Фалеева, которая была сильнейшей в этой дисциплине и на Спартакиаде. В дистанционных гонках лидером является именно Степанова. Всего на Спартакиаде в Тюмени Вероника завоевала три золотые (в командном спринте, эстафете и скиатлоне) и две серебряные медали (в гонке на 10 км свободным стилем и спринте классическим стилем).

Достижения Вероники Степановой

Победительница молодежного чемпионата России в гонке на 10 км (2017).

Победительница первенства Южно-Сахалинского федерального округа в гонке на 5 км (2018).

Бронзовый призер первенства Южно-Сахалинского федерального округа в спринте (2018).

Победительница первенства Южно-Сахалинского федерального округа (в гонке на 5 км, спринте — 2019 год).

Чемпионка мира среди юниоров в эстафете (2019).

Бронзовый призер Кубка Восточной Европы в спринте (2020).

Чемпионка мира среди молодежи в гонке на 5 км (2021).

Серебряный призер молодежного чемпионата мира в эстафете (2021).

Победительница Кубка мира в эстафете (2021).

Олимпийская чемпионка в эстафете (2022).

Победительница трех гонок на Спартакиаде (2024).

Призер двух гонок Спартакиады (2024).

Личная жизнь Вероники Степановой

Спортсменка не афиширует свою личную жизнь. О том, что у олимпийской чемпионки есть молодой человек, остается только догадываться. Вероника неоднократно делилась снимками с роскошными букетами в социальных сетях. По этому и ряду других фактов можно предположить, что поклонник у спортсменки все-таки есть.

Помимо лыжных гонок, Вероника увлекается и другими видами спорта: баскетболом (играет и смотрит), футболом (разделяет популярный порыв и поддерживает сборную Аргентины) и автогонками (посещала этап «Формулы-1»). На Камчатке спортсменка в свободное время катается на горных лыжах. Из неспортивных хобби выделяет игру на укулеле (гавайская четырехструнная разновидность гитары).

В 2020 году Вероника приняла участие в съемках фильма «Белый снег», посвященного Елене Вяльбе.

Публичная деятельность Вероники Степановой

Степанова проявляет активность в социальных сетях и любит высказываться в публичном пространстве на разные темы. Вероника имеет свой Telegram-канал, где через два года после Пекина-2022 у нее более 18 тысяч подписчиков. Там олимпийская чемпионка не упускает возможности ответить иностранным и российским соперникам, менеджерам и журналистам. Ее высказывания вызывают определенный резонанс или даже провоцируют скандал.

«Да мы в России вообще привыкли себя ругать, а не поддерживать. Но в социальных сетях я активна каждый день как раз для популяризации лыж. Кто, если не я, расскажет о моем самочувствии, тренировках и мыслях? А многим это интересно.



Мне помогают вести страницу. Вот хочу я поднять какую-то тему — накидываю свои мысли, отправляю. В ответ получаю дополнительные вопросы, чтобы пост получился полнее и понятнее. Как в интервью. Фотографы всегда любезно делятся карточками. Ну и все — вперед, можно выкладывать. Высказываюсь по разным вопросам», — так в интервью «СЭ» Степанова объяснила свою активность в медиа.

Спортсменка часто высмеивает работу зарубежных СМИ. В феврале 2022 года прямо по ходу Олимпиады Вероника в своем фирменном стиле ответила на обвинения обозревателя шведского издания Expressen Томаса Петтерссона. Журналист опубликовал предположение о том, что причиной хорошей работы лыж россиянок и немок в эстафетном забеге стали запрещенные фторовые смазки.

«Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет», — написала Степанова на своей странице.

В мае 2022 года Степанова посоветовала западным журналистам подумать о силе русского характера.

«У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то “другой русской”?» — написала тогда лыжница.

В ноябре 2022 года лыжница Хелене Марие Фоссесхолм рассказала, что отписалась в соцсетях от олимпийской чемпионки Степановой. По словам норвежки, она сделала это еще весной, так как не видит смысла следить за ней, как и за результатами спортсменов из России.

Степанова не прошла мимо слов Фоссесхолм. Вероника опубликовала саркастический пост, намекающий на то, что «конфликт» между ней и норвежской лыжницей выдуман зарубежными СМИ. И даже призвала российских журналистов следовать их примеру.

В декабре того же года Степанова отказала в интервью шведскому журналисту, потому что рынок СМИ в этой стране ее не впечатлил — именно так спортсменка объяснила свое решение.

«Не потому, что я принципиально против общения с западными репортерами — наоборот, в принципе я считаю это правильным. Но шведский информационный рынок мне малоинтересен, цифры просмотров предыдущих моих интервью меня не впечатлили», — написала Вероника в соцсетях.

Доставалось от олимпийской чемпионки не только зарубежным журналистам, но и российским. Так, в марте 2023 года спортсменка выпустила колонку на matchtv.ru, где высказалась о том, как пишущая журналистика застряла в прошлом веке и вообще не нужна. Также Степанова отметила, что ей неинтересны вопросы журналистов.

Степанова предпочитает делиться своим мнением в своих колонках и через личные каналы, в том числе при поддержке платных сервисов.

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