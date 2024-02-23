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14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не стоит тратить эмоции на человека, который мне не интересен». Большунов — о Степановой

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о соотечественнице Веронике Степановой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортсменка заявила, что Большунов побеждает скучно.

«После комментариев Вероники Степановой мне многие писали и извинялись за её слова. Люди задавались вопросом, как можно было позвать в комментаторскую человека, который ведёт себя невежливо?

Извинений за её работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно — да что же она сказала, пересмотреть, что ли? Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен.

Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию Большунов при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает», — сказал Большунов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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