Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова», Латыпов — четвертый

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем 10-й «Гонки Легкова», которая прошла в подмосковном Пересвете.

Он преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 24,3 секунды. Серебряным призером стал Сергей Ардашев (отставание 4,6 секунды). Бронзу завоевал олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+14,6).

Большунов впервые стал победителем «Гонки Легкова». У мужчин рекордсменом по количеству побед является сам Александр Легков, который выигрывал гонку трижды (2015, 2016, 2018). В этот раз чемпион Игр в Сочи финишировал 15-м.