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13:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова», Латыпов — четвертый

Лыжник Александр Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем 10-й «Гонки Легкова», которая прошла в подмосковном Пересвете.

Он преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 24,3 секунды. Серебряным призером стал Сергей Ардашев (отставание 4,6 секунды). Бронзу завоевал олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+14,6).

Большунов впервые стал победителем «Гонки Легкова». У мужчин рекордсменом по количеству побед является сам Александр Легков, который выигрывал гонку трижды (2015, 2016, 2018). В этот раз чемпион Игр в Сочи финишировал 15-м.

У женщин лучшей стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (51.26,6), второе место заняла Анастасия Кулешова (+11,6), третье — Мария Истомина (+36,1). Наибольшее количество раз победителем гонки становилась Наталья Зернова (2016, 2017).

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