Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова», Латыпов — четвертый
Лыжник Александр Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова».
Лыжник Александр Большунов стал победителем юбилейной «Гонки Легкова».
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем 10-й «Гонки Легкова», которая прошла в подмосковном Пересвете.
Он преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 24,3 секунды. Серебряным призером стал Сергей Ардашев (отставание 4,6 секунды). Бронзу завоевал олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+14,6).
Большунов впервые стал победителем «Гонки Легкова». У мужчин рекордсменом по количеству побед является сам Александр Легков, который выигрывал гонку трижды (2015, 2016, 2018). В этот раз чемпион Игр в Сочи финишировал 15-м.
У женщин лучшей стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (51.26,6), второе место заняла Анастасия Кулешова (+11,6), третье — Мария Истомина (+36,1). Наибольшее количество раз победителем гонки становилась Наталья Зернова (2016, 2017).