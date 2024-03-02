На Камчатку на чемпионат страны по горным лыжам приехали участники из 14 регионов

Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
Торпедо
00
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Салернитана
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
43
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Аризона
35
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
1.03
Монако
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
01
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
22
Все события
Фоторепортажи
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
11:19 (мск), источник: ТАСС

На Камчатку на чемпионат страны по горным лыжам приехали участники из 14 регионов

Финал Кубка России состоится в дисциплине «командные соревнования».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Представители 14 регионов страны — всего около 150 человек — приехали на Камчатку для участия в чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту. Состоялось официальное открытие соревнований, сообщили ТАСС в краевом Минспорта.

«Участники из 14 регионов страны будут соревноваться в дисциплинах “скоростной спуск”, “супер-гигант”, “супер-комбинация”. Финал Кубка России состоится в дисциплине “командные соревнования”. Официальное открытие соревнований состоялось, а первый заезд перенесен на 3 марта из-за погодных условий — после сильного ветра и снега специалистам потребовалось чуть больше времени, чтобы качественно подготовить горнолыжные спуски к таким масштабным соревнованиям», — сказали в профильном министерстве.

Также через две недели на горе Морозная на Камчатке впервые состоится чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Старт соревнований запланирован на 16 марта.

 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь