На Камчатку на чемпионат страны по горным лыжам приехали участники из 14 регионов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Представители 14 регионов страны — всего около 150 человек — приехали на Камчатку для участия в чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту. Состоялось официальное открытие соревнований, сообщили ТАСС в краевом Минспорта.

«Участники из 14 регионов страны будут соревноваться в дисциплинах “скоростной спуск”, “супер-гигант”, “супер-комбинация”. Финал Кубка России состоится в дисциплине “командные соревнования”. Официальное открытие соревнований состоялось, а первый заезд перенесен на 3 марта из-за погодных условий — после сильного ветра и снега специалистам потребовалось чуть больше времени, чтобы качественно подготовить горнолыжные спуски к таким масштабным соревнованиям», — сказали в профильном министерстве.