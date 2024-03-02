Клебо выиграл гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти
Клебо выиграл гонку на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Клебо выиграл гонку на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 48 минут 0,1 секунды. Второе место занял финн Ийво Нисканен (отставание 24 секунды). Третьим стал норвежец Мартин Нюэнгет (+58,2).
Этап Кубка мира в Лахти завершится 3 марта.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.