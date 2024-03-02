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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо выиграл гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти

Клебо выиграл гонку на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 48 минут 0,1 секунды. Второе место занял финн Ийво Нисканен (отставание 24 секунды). Третьим стал норвежец Мартин Нюэнгет (+58,2).

Этап Кубка мира в Лахти завершится 3 марта.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.

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