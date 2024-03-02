Клебо выиграл гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.