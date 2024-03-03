Клебо выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Шистад победила у женщин
На этапе Кубка мира по лыжам в финском Лахти состоялись мужская и женская спринтерские гонки.
На этапе Кубка мира по лыжам в финском Лахти состоялись мужская и женская спринтерские гонки.
Победителем финального забега среди мужчин стал представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию 1.3 км за 2 минут 43,9 секунды. Серебряную медаль завоевал француз Люка Шанава. Третьим стал Валерио Гронд из Швейцарии.
У женщин спринтерскую гонку выиграла норвежка Кристин Шистад (3 минуты 0,86 секунды). Серебро завоевала Колетта Ридзег из Германии. Тройку лучших замкнула шведка Майя Далквист.