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15:41 (мск), источник: Sport24

Клебо выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Шистад победила у женщин

На этапе Кубка мира по лыжам в финском Лахти состоялись мужская и женская спринтерские гонки.

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Источник: Reuters

Победителем финального забега среди мужчин стал представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию 1.3 км за 2 минут 43,9 секунды. Серебряную медаль завоевал француз Люка Шанава. Третьим стал Валерио Гронд из Швейцарии.

У женщин спринтерскую гонку выиграла норвежка Кристин Шистад (3 минуты 0,86 секунды). Серебро завоевала Колетта Ридзег из Германии. Тройку лучших замкнула шведка Майя Далквист.

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