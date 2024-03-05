Клебо включил режим Большунова. Но для победы в Кубке мира ему нужно сделать невозможное

Этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024 в Лахти стал триумфальным для Йоханнеса Клебо. Норвежец выиграл три гонки подряд и резко сократил своё отставание от лидера общего зачёта Харальда Амундсена. Шансов на большой «Глобус» у Клебо почти нет, но он всё равно бьётся в каждой гонке.

Кажется, Клебо включил режим Большунова. В Лахти Йоханнес выглядел великолепно. Он начал этап с красивой победы в командном классическом спринте вместе с Полом Голбергом. Клебо был настолько же сильнее всех соперников, как и Большунов на Спартакиаде-2024, когда бежал командный спринт с Савелием Коростелёвым.

Что бы ни делали остальные, Клебо просто играл с ними. Разминался. Ведь командный спринт не даёт очков в общий зачёт Кубка мира. А на следующий день Йоханнес нокаутировал всех на классической разделке на 20 км. Хозяин трассы трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен специально готовился к этой гонке. Сервисёры сборной Финляндии сделали всё, чтобы их спортсмены получили лучшие лыжи.

И Нисканен обыграл всех. Кроме Клебо. Хотя норвежец и начал гонку медленнее, но лишь на одной контрольной отсечке уступил Ийво. Дальше Йоханнес увеличил скорость и только наращивал преимущество. В классической разделке он показал высочайший уровень. Признанный классист Нисканен заявил, что снимает перед норвежцем шляпу. Ну и в спринте коньковым стилем лидер сборной Норвегии собрал максимум — выиграл квалификацию и саму гонку.

После этапа в Лахти в общем зачёте Кубка мира Клебо отстаёт от лидирующего Харальда Амундсена, явно перешедшего в режим экономии, на 236 очков. А до окончания розыгрыша осталось провести всего лишь пять гонок. Есть ли у Клебо шансы на очередной «Глобус»? Только теоретические. Хочется верить, что Йоханнес постарается закрутить интригу до максимума.

Следующий этап пройдёт в Осло, где в программе 10 марта королевский классический марафон. Клебо не выигрывал его ни разу. Этот марафон может принести победителю не просто 100 победных очков, но и 90 бонусных очков за шесть промежуточных отсечек. Если Клебо соберёт на марафоне максимум возможного, его шансы так и останутся теоретическими, хотя и станут выше. Впрочем, за победой в марафоне побежит не только Йоханнес.

Но именно этап в Осло будет ключевым в плане интриги в борьбе за первое место общего зачёта. Остальные гонки Клебо может забирать. В Драммене будет классический спринт, а в финале в Фалуне — вновь классический спринт, классическая разделка на 10 км и коньковый масс-старт на 20 км.

Было бы круто посмотреть на то, как судьба Кубка мира решается в очной борьбе в последней гонке сезона. Для этого должны сойтись слишком много факторов. Но, согласитесь, это было бы красиво.