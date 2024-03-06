Главная звезда мировых лыж, которую ловили на допинге, возвращается в 35 лет. Она уже выиграла первый старт

После ухода из лыжных гонок 4-кратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира Терезы Йохауг у женщин так и не появился лидер. На подиуме стабильно шведки, иногда в топ-3 попадают американки и норвежки, остальные бывают там еще реже.

На ЧМ-2025 в норвежском Тронхейме всем им, возможно, придется тяжело. Йохауг ушла из спорта после Олимпиады-2022 в Пекине, отдохнула, стала мамой, вышла замуж, но не прекращала тренироваться. И особо никак не комментировала подозрения тех, кто считал, что лыжница может вернуться специально под домашний мировой форум.

35-летняя Йохауг и сейчас осторожна в своих словах, не обнадеживает никого, что точно появится на трассе в Тронхейме. Тем не менее этот момент все ближе.

«Я хочу и надеюсь выступить там, но, конечно, это большая работа. Никто не обрадуется, если я стану четвертой, так что мне нужно завоевать золотую медаль. Это моя цель. Но если я собираюсь выступить в Тронхейме, мне нужно будет пройти квалификацию. Однако я не хочу проводить весь сезон Кубка мира», — цитирует слова Йохауг VG.

Лыжница пока не рассчитывает на всю соревновательную программу. Больше всего Йохауг привлекает марафон на 50 км, который раньше она никогда не бегала. Возможно, к самому чемпионату мира ее планы изменятся, и Тереза захочет побороться за медали в каждой гонке.

Возвращение Йохауг дается трудно. Она не может ответить, случится ли в ее жизни домашний ЧМ, потому что в один день думает, что хочет сделать камбэк, а в другой — нет. Все из-за неудач, которые есть у нее после такого длительного перерыва без лыж. И такое ее переменчивое настроение — нормально. Йохауг поддерживают близкие, а также лыжное комьюнити. Терезу ждут на соревнованиях не только преданные фанаты, но и соперницы. Кстати, у нее уже был опыт возвращения после пропуска значительного количества времени. Олимпиаду в Пхенчхане она пропускала из-за допинговой истории.

Первый шаг к возвращению Йохауг уже сделала. Норвежка стала лучшей в 17-километровой гонке Engadin Frauenlauf в Швейцарии. Лыжница опередила 2-кратную чемпионку Олимпиады и мира Юстину Ковальчик из Польши. Преимущество Терезы составило 3 минуты 37,2 секунды.

Это был первый старт Йохауг с 2022 года. Если она так начала, дальше все может быть только лучше. Соперницам пора думать, как провести межсезонье так, чтобы в новом сезоне не дать норвежке забрать все медали чемпионата мира.