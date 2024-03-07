Бразилия может выиграть медали зимней Олимпиады: что?! Заполучила звездного спортсмена из-за жадности норвежцев

Йоханнес Клебо — не единственный, конфликтующий с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Клебо, несмотря на разногласия с руководством, всегда удавалось оставлять победу за собой, но так происходит далеко не у всех в норвежском спорте. Перед стартом нынешнего сезона у Йоханнеса вновь получилось все уладить, а вот 23-летний горнолыжник Лукас Бротен из-за разногласий с федерацией ушел из спорта.

Победитель этапов Кубка мира, обладатель МХГ в слаломе объявил о своем решении незадолго до старта сезона. Причиной стал конфликт из-за имиджевых прав. Ранее он был оштрафован за участие в рекламе шведского бренда одежды.

Источник: Соцсети

«Я сдаюсь. Впервые как минимум за полгода я счастлив после принятого решения и впервые за много лет чувствую себя свободным. Любой, кто знаком со мной, знает, что свобода — один из моих величайших источников успеха и радости.



Жизнь слишком коротка, чтобы продолжать что-то делать, что не делает меня самым счастливым. Вот такой я простой. Я так рад видеть, чего могут достичь мои товарищи по команде, мои бывшие товарищи по команде. Теперь со стороны.



Я принял решение около месяца назад. Еще весной я понял, что надежды, что я смогу реализовать свои мечты и цели, работая так, становится все меньше.



Я хочу подчеркнуть, что ухожу не в знак протеста или из мстительности. Я ухожу, потому что хочу все время делать только то, что делает меня счастливым», — сказал Бротен на пресс-конференции.

Завершение карьеры Бротена, который в будущем мог принести много медалей норвежским горным лыжам, стало шоком для всех. Изменить решение норвежца федерации не удалось. Сезон начался без него.

Бротен не скучал без соревнований. Он путешествовал, отдыхал, принимал участие в модных показах и фэшн-съемках. Казалось, Лукас полностью счастлив, но новости в СМИ и загадочные комментарии людей из окружения Бротена дали понять, что не до конца. Слухи о возвращении в горные лыжи не могли восприниматься всерьез без подтверждения самого спортсмена, но казались правдивыми.

Известно, что Бротен вернется, но не сборную Норвегии. Спортсмен решил воспользоваться гражданством матери. Она родилась в Бразилии. Документы о переходе нужно подать до 1 мая. Говорят, об этом горнолыжник объявит в ближайшее время, но бывший друг по норвежской команде уже все сделал за него.

«Он рассказал об этом, и у нас состоялся хороший разговор на эту тему. Я знал, что это произойдет.



Это позор для норвежского лыжного спорта, что он не решил вернуться к нам, но в то же время это знак того, что, возможно, что-то придется изменить.



Я буду болеть за него независимо от того, выступит ли он за Норвегию или Бразилию. Теперь, я думаю, у Лукаса будет больше свободы делать то, что он хочет», — цитирует TV2 призера ОИ и ЧМ Александера Омодта Кильде.

Для Бразилии переход Бротена — отличный шанс популяризовать горные лыжи в стране, а также выиграть исторические медали зимних крупных турниров. Для норвежцев же — звоночек, что пора переделывать контракты со спортсменами. Иначе Бротен может стать не единственным сбежавшим в будущем.