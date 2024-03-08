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13:08 (мск), источник: Sport24

Во время лыжной гонки на Спартакиаде учащихся произошел жесткий завал. Есть пострадавшие

Массовый завал лыжниц произошел во время гонки на зимней Спартакиаде учащихся в Сочи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщил телеграм-канал «Радиолыжи», на первом круге масс-старта на 10 км у девушек произошел жесткий завал. 14 лыжниц не закончили дистанцию, некоторые спортсменки получили травмы.

«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице», — заявил президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе «Матч ТВ».

Как сообщает телеграм-канала «112», в больницу попали девять человек. Предварительно, у двух лыжниц переломы рук, еще семь получили сильные ушибы. Несколько человек обратились к врачам самостоятельно.

На кадрах видно, что гонка проходила в непростых погодных условиях.

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