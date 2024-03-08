Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за падения лыжниц на Спартакиаде в Сочи

«Чудовищная история. Туман спустился якобы незаметно, и организаторы не успели ничего предпринять. Лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной в мире биатлонной в противоход. Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, — работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом», — заявил Губерниев в своём Telegram-канале.