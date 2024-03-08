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14:38 (мск), источник: RT на русском

Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за падения лыжниц на Спартакиаде в Сочи

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент, произошедший во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чудовищная история. Туман спустился якобы незаметно, и организаторы не успели ничего предпринять. Лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной в мире биатлонной в противоход. Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, — работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом», — заявил Губерниев в своём Telegram-канале.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было.

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