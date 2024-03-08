Юные лыжницы получили переломы после жестокого завала на Спартакиаде. Кто виноват?

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Скандальная гонка прошла в Международный женский день в отвратительных погодных условиях.

Скандальной и очень драматичной получилась в Сочи в рамках финала Спартакиады учащихся женская гонка с массовым стартом. На дистанции 10 км классическим стилем из-за плохих погодных условий и сомнительного состояния трассы многие юные лыжницы попали в завал, получив травмы различной степени тяжести. Кто-то еще относительно легко отделался, однако нашлись и те участницы, которым пришлось с серьезными повреждениями отправиться в больницу. А ведь с учетом обстоятельств все могло закончиться еще хуже.

Форс-мажор в гонке талантов

Понятно, что финал Спартакиады учащихся не привлек столь же большого внимания, как взрослая спартакиада. В программе соревнований в горном кластере Сочи были «разделки» свободным стилем (5 км у женщин и 10 км у мужчин), которые благополучно прошли 7 марта, масс-старты в Международный женский день, спринты и эстафеты, намеченные соответственно на воскресенье и понедельник. Все должно было пройти максимально рутинно, а лучшие из 16−18 летних лыжниц и лыжников получили бы свои заслуженные награды и статус молодых и перспективных талантов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240712&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но привычный порядок вещей был нарушен форс-мажором. В Telegram-каналах начали появляться видео лыжниц с ушибами и перебинтованной головой. А вскоре стало известно, что жертвами массового завала в гонке в селе Эстосадок (Краснодарский край) стал целый ряд спортсменок. Завал приключился на первом кругу на затяжном и довольно пологом спуске. Сперва упала одна лыжница, затем другая, а потом падения приобрели уже массовый характер. Повсюду на снегу валялись сами спортсменки, их лыжи и палки — картина была, прямо скажем, сюрреалистичная. Тот, кто относительно легко отделался, вскочил и продолжил дистанцию, но 14 лыжницам закончить масс-старт не удалось.

«9 человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломали запястья. Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавших», — прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе «СЭ». Елена Валерьевна также добавила: «Ничего страшного, господи. Что, это первый раз это в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий».

Рискнули здоровьем участниц

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Впрочем, все не так очевидно. Дало в том, что еще 7 марта в пресс-службе сочинской администрации предупреждали, что в горах курорта (то есть на месте проведения Спартакиады учащихся) как раз 8 марта ожидается сильный снегопад. «Сочинцам и гостям курорта рекомендуют воздержаться от походов в горы, а также принять меры предосторожности», — гласило заявление. При этом еще перед гонкой на трассу опустился сильный туман, поэтому лыжницам пришлось бежать в условиях плохой видимости. Да и подготовка трассы вызывала вопросы. Судя по всему, хотели как лучше, а получилось…

Дело в том, что, по свидетельствам самих лыжниц, еще до старта запустили ратрак, который прижал весь снег и сделал трассу сырой и заледеневшей. В условиях тумана с крайне низкой видомостью лыжницы на спуске, можно сказать, играли в рулетку. А если уж кто-то упал, то может случиться «эффект домино». В общем-то, он и приключился, превратив рядовую гонку в масштабную лыжную драму.

«Это про здоровье наших детей. Там сложные переломы! Одну девочку, насколько я знаю, еле нашли, она в лесу потерялась. Да, туман спустился незаметно. Но я сейчас на связи с людьми на месте. Вопрос — почему гонку не остановили? Рейс-директор соревнований кто, товарищ Беломестнов, который заместитель Вяльбе? Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю, это преступление, и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования? Козлы и придурки», — заявил «СЭ» известный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Добавим, что в качестве технического делегата ФЛГР в официальном протоколе был действительно указан известный лыжный судья Игорь Беломестнов.

Мужскую гонку, также запланированную на 8 марта, решили в этот праздничный день отменить. Но, конечно, стоило, наверное, сыграть на опережение и отменить или, в крайнем случае, прервать по ходу и женский масс-старт. Тогда бы лыжи и палки, а главное, руки и ноги у всех участниц были бы целы. Очевидно, в такой ситуации здоровьем юных спортсменок рисковать не стоило.