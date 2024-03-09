Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Миннесота
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Виннипег
Футбол. Зарубежный
8.03
Барселона
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
8.03
Ницца
Монпелье
12
Футбол. Зарубежный
8.03
Наполи
Торино
11
Футбол. Зарубежный
8.03
Штутгарт
Унион Б
20
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Акрон
Футбол. Премьер-лига
8.03
Ростов
Краснодар
21
Хоккей. КХЛ
8.03
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
8.03
Спартак
Северсталь
51
Хоккей. КХЛ
8.03
Локомотив
ЦСКА
63
Хоккей. КХЛ
8.03
Ак Барс
Автомобилист
12
Футбол. Первая лига
8.03
Нефтехимик
КАМАЗ
20
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Лада
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Зенит
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Родина
Футбол. Первая лига
14:00
Волгарь
Химки
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Амур
Хоккей. КХЛ
8.03
Салават Юлаев
Трактор
12
Футбол. Премьер-лига
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Все события
02:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вяльбе сообщила, что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила «СЭ» подробности инцидента с массовым завалом на Спартакиаде в Сочи.

Вяльбе сообщила, что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице | Источник: Спорт-Экспресс

Завал произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки. На данный момент одна спортсменка находится в детской больнице. Сказать, есть ли у нее перелом, пока не могу. Врачи еще не дают этой информации», — сказала Вяльбе «СЭ».

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту инцидента.

 Премьера 3 сезона многосерийного триллера «Уборщица» состоится 5 марта
Рецензия на «Бедных-несчастных»: каким получился фильм — фаворит предстоящего «Оскара»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь