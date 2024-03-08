«Девочки плакали и кричали. Кто с кровью, кто с болью, кто хромой». Лыжница — о массовом завале

Завал произошел во время масс-старта девушек на 10 км на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» в Сочи 8 марта.
"К счастью, для меня все обошлось. Получила небольшой ушиб пальца. Могла бы продолжить гонку, но, к сожалению, сломала крепление и потеряла лыжу. Тренерам запрещено было стоять на трассе, из-за этого не смогли поменять лыжу. Насколько знаю, им нельзя было находиться на трассе из-за плохих условий — якобы трасса и так разбита. Сообщить о поломке было никак нельзя.
Честно скажу, на спуске было страшно. Многие уже лежали, а кто-то сверху еще ехал. Девочки плакали и кричали. Врачи, судьи бегали от одной к другой.
После падения поняла, что не смогу продолжить гонку. Пока искала лыжу, видела, как девочкам оказывали помощь. А уже когда дошли до вакс-кабин — с теми, кто мог идти, почувствовала боль в пальце. Пошла в медпункт. Сказали, что ушиб, дали лед. После финиша стало приходить много девочек: кто с кровью, кто с болью, кто хромой".