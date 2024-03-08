«Девочки плакали и кричали. Кто с кровью, кто с болью, кто хромой». Лыжница — о массовом завале

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240712&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Завал произошел во время масс-старта девушек на 10 км на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» в Сочи 8 марта.

"К счастью, для меня все обошлось. Получила небольшой ушиб пальца. Могла бы продолжить гонку, но, к сожалению, сломала крепление и потеряла лыжу. Тренерам запрещено было стоять на трассе, из-за этого не смогли поменять лыжу. Насколько знаю, им нельзя было находиться на трассе из-за плохих условий — якобы трасса и так разбита. Сообщить о поломке было никак нельзя.

Честно скажу, на спуске было страшно. Многие уже лежали, а кто-то сверху еще ехал. Девочки плакали и кричали. Врачи, судьи бегали от одной к другой.