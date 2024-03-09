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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сорин призвал не искать виноватых в завале на Спартакиаде

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин призвал не искать виноватых в завале во время женского масс-старта в рамках зимней Спартакиады учащихся.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу состоялся женский масс-старт классическим стилем, в котором произошел массовый завал и многие спортсменки получили травмы. Инцидент случился во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что в результате произошедшего «есть травмированные, ушибы, один перелом».

«Лыжные гонки — суровый вид спорта, травмы, нагрузки на грани возможного. Падения на спусках — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому всех прошу не искать виноватых, люди отвечающие за проведения данных соревнований сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов, особенно молодых. Здоровья и быстрейшего восстановления всем пострадавшим лыжницам», — написал Сорин в Telegram-канале.

Как ранее сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве, прокуратура в Сочи проверяет информацию о лыжницах, которые, по предварительным данным, пострадали на соревнованиях в горах Сочи из-за снежной бури.

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