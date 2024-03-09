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15:39 (мск), источник: ТАСС

Крянин считает, что только Устюгов способен победить Большунова на чемпионате России

Соревнования пройдут 16—24 марта в Архангельской области.

Источник: AP 2023

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов в нынешнем сезоне единственный, кто способен навязать борьбу за первые места и победить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Чемпионат России пройдет 16—24 марта в Архангельской области. В программу вошли спринт, скиатлон, командный спринт, эстафеты (4×5 км), (4×7,5 км), масс-старт. В текущем сезоне Большунов выиграл 22 гонки из 23 на различных российских соревнованиях. 31-летний Устюгов пропустил начало сезона из-за болезни. На прошедшей в феврале в Тюмени Спартакиаде он не смог показать высокий результат и завоевать медали. При этом он отмечал в своем Telegram-канале, что доволен прошедшими гонками.

«У Устюгова есть цель обыграть Большунова. В этом сезоне это может сделать, на мой взгляд, только он. Никаких других сейчас лыжников нет, кто сможет выиграть у Александра и создать ему хорошую мощную конкуренцию за первое место. У Сергея такой склад характера и физическая база, что он способен на такое — что он и доказывал в прошлом сезоне. В нынешнем у него болезнь отодвинула эти планы, теперь у него задача привести себя в эту форму, чем он сейчас и занимается», — сообщил Крянин.

Он отметил, что на выступление Устюгова на Спартакиаде в Тюмени — не предел его формы. «Он там делал определенную работу, совершил ряд стартов, набирал форму. Соответственно к чемпионату России он будет хорошо готов, если никто ему не помешает. Благодаря этому он и сможет на данных гонках уже “покусать” Большунова, не дав ему выиграть все старты», — добавил собеседник агентства.

Устюгов будет бороться за медали на всех гонках чемпионата

Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев отметил, что Устюгов всегда выгладывается на стартах полностью. «Я надеюсь, что за период — почти месяц — после Спартакиады в Тюмени он донабрал форму, правильно подвелся, подготовился к чемпионату России. Мы ждем от него яркого выступления на стартах в Архангельской области», — сказал он ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что месяц перерыва между крупными стартами достаточно, чтобы подвести себя к чемпионату России. «Я уверен, что Устюгов будет хорошо выглядеть на данном турнире. На Спартакиаде, увы, ему не удалось дойти до своего максимума. Поэтому на чемпионате России он проявит себя очень хорошо», — пояснил он.

Дементьев добавил, что Устюгов способен максимально себя проявить на всех гонках чемпионата. «Я думаю, он себя ярко проявит на всех гонках — везде будет стараться добиться максимума: в масс-старте, разделке, если будет на пике формы», — резюмировал президент Федерации лыжных гонок Югры.

Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневки «Тур де Ски». Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

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