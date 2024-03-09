Карлссон с отрывом выиграла гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Победительница преодолела дистанцию за 2 часа 20 минут и 20,3 секунды. Второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон (отставание 1.19,3 секунды). Замкнула тройку призеров Катарина Хенниг (+1.25,2) из Германии.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от международных соревнований в конце 2022 года. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.