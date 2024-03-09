Вам не стыдно?! Лыжниц, разбившихся в Сочи, делают виноватыми в крупнейшем скандале

Крупнейший скандал в российских лыжах — на трассе покалечились дети, которых пытаются сделать виновными | Источник: Чемпионат.com

В Сочи на лыжной Спартакиаде учащихся покалечились юные спортсменки. Сломанные руки, черепно-мозговые травмы, разбитые лица — таковы последствия гонки, на старт которой девчонок отправили, несмотря на сложные условия и плохо подготовленную трассу. Думаете, перед ними кто-то извинился за то, что случилось? Напротив, девочек пытаются сделать виновными в том, что случилось! Хоть кому-то стыдно вообще?

Давайте просто восстановим хронологию событий.

8 марта в Сочи на Спартакиаде учащихся должны были состояться два масс-старта классическим стилем — у девушек и юношей. Но в гонку успели уйти только девушки. На первом же километре в условиях густого тумана после подъёма весь пелотон спортсменок отправился на длиннейший спуск. Из-за каши под ногами и высокой скорости лыжи были неуправляемыми. А прошедший за полчаса до старта ратрак только усугубил ситуацию.

Начались падения, в которых пострадали почти 20 спортсменок, а не две, как утверждала президент ФЛГР Елена Вяльбе. Несмотря на массовый завал и травмы, технический делегат Игорь Беломестнов не стал останавливать гонку, превратившуюся в забег на выживание в буквальном смысле слова.

Что было дальше?

Пострадавшие спортсменки после окончания гонки начали выкладывать в социальные сети последствия травм. Кто-то давал комментарии журналистам с просьбой не указывать имена, опасаясь за то, что будет дальше. Кто-то не побоялся за себя и открыто рассказал обо всём прессе.

Но как отреагировали организаторы скандальной гонки?

В Минспорта — а именно там на правах организаторов выбрали местом проведения Спартакиады учащихся Сочи, где вообще не проводятся соревнования — пообещали во всём разобраться, но зачем-то в своём комментарии вставили слова о «внезапно опустившемся тумане». Туман — лишь один из факторов, приведших к массовому завалу. Не подготовленная должным образом трасса оказала гораздо большее влияние.

В ФЛГР же сразу попытались найти виноватых. Вы удивитесь, но, как оказалось, сами спортсменки во всём и виноваты.

По мнению Елены Вяльбе, у них «низкая квалификация для такой трассы». А для какой трассы? Все же утверждают, что трасса — стандартная, а спуск — прямой без резких поворотов. Почему тогда на трассах в Кирово-Чепецке, Сыктывкаре, Тюмени и других не было подобных завалов? Эти же спортсменки спокойно выступают на самых разных трассах. А если трасса плохо подготовлена, то и высокий уровень, и большой опыт от такого завала не спасут. К слову о «низкой квалификации»: одна из девушек уже в составе юниорской сборной России, а другие стучатся туда изо всех сил.

По мнению технического делегата ФЛГР Игоря Беломестнова, не остановившего гонку даже после случившегося, спортсменки просто испугались и сами стали валиться — сначала одна, потом другая.

Но возникает ряд встречных вопросов техническому делегату.

Вы дали им возможность изучить трассу? Многие из них приехали на Лауру накануне, и то не смогли сразу заселиться, так как номера в гостинице не были подготовлены! Это их проблемы? Нет, это проблемы организаторов. Потому что это соревнования несовершеннолетних спортсменов.

Продолжаем логику.

Если девочки сами во всём виноваты, то почему масс-старт у юношей вообще был отменён и заменён на следующий день классической разделкой? Всё же было нормально, раз гонка девушек была проведена, завершена, а протокол подписан. И да, о протоколе. В нём ассистентом технического делегата был указан Вячеслав Веденин, который награждал участников детской гонки в Красногорске, пока спортсменки калечились в Сочи.

Есть ещё один интересный риторический вопрос. Почему спортсмены 2006−2007 годов рождения не бегают масс-старты, а в Сочи девочки побежали? Вот в Кирово-Чепецке на первенстве России среди спортсменов 19−20 лет участниц 2006 года рождения к масс-старту просто не допустили. Посмотрите протоколы — все они в открытом доступе. У той категории спортсменов, которая бежала на Спартакиаде, нет масс-стартов на других турнирах! Для подавляющего числа участниц этот масс-старт был первым в жизни.

Так почему это произошло? Минспорта настояло на Сочи и на масс-старте? Скорее всего. Но почему не нашлось никого, кто смог бы объяснить представителям Минспорта и его подразделения — Федерального центра подготовки спортивного резерва, — что спортсмены этого возраста масс-старт бежать не могут? Почему, раз трасса гомологирована и отвечает всем параметрам, участницы бежали ту гонку, которую не должны были бежать?

Эксперимент? Да нет, вряд ли.

Скорее, абсолютный пофигизм и традиционное «и так сойдёт». Да кто будет вопросы задавать? Да кто будет возмущаться? А если будут, рот заткнём. Главное, галочку поставить и отчитаться, что всё провели, а на детей плевать. Причём плевать на всех уровнях — Минспорта, ФЦПСР, ФЛГР.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240712&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кое-кто говорит, что тренеры не должны были отправлять детей на гонку, раз были опасные условия. Да тренеры — это просто заложники. Заложники системы отбора, при которой Спартакиада учащихся становилась главным стартом сезона для попадания в юниорскую команду. Вместе с ними заложниками стали и дети. А теперь их всех делают виновными. Вместо извинений, слов сочувствия и поддержки следуют обвинения.

Мы не прокуроры, чтобы обвинять. Мы не адвокаты, чтобы защищать. Мы не судьи, чтобы выносить приговор. Компетентные органы разберутся.

Но чисто по-человечески, неужели никому не стыдно?!