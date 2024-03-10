Пострадавшую в Сочи лыжницу выпишут из больницы 11 марта
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что спортсменка идет на поправку.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что спортсменка идет на поправку.
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состояние госпитализированной лыжницы, пострадавшей в результате массового завала во время гонки Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, улучшается, ее выпишут 11 марта. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Идет на поправку, в понедельник выпишут», — ответила Вяльбе на вопрос о состоянии спортсменки.
Массовый завал произошел 8 марта во время женской лыжной гонки на 10 км с общего старта классическим стилем на Спартакиаде учащихся. Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи.
Завал произошел из-за ухудшения погодных условий, во время гонки опустился туман, вследствие чего снизилась видимость на трассе. В экстренных службах сообщили, что в происшествии пострадали 17 человек, из них 15 остались на амбулаторном лечении, двое были госпитализированы. В больнице остается одна спортсменка с сотрясением мозга и ушибами. В Сочи проходит прокурорская проверка.