Пострадавшую в Сочи лыжницу выпишут из больницы 11 марта

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240712&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состояние госпитализированной лыжницы, пострадавшей в результате массового завала во время гонки Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, улучшается, ее выпишут 11 марта. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Идет на поправку, в понедельник выпишут», — ответила Вяльбе на вопрос о состоянии спортсменки.

Массовый завал произошел 8 марта во время женской лыжной гонки на 10 км с общего старта классическим стилем на Спартакиаде учащихся. Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи.