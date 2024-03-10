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13:52 (мск), источник: ТАСС

Пострадавшую в Сочи лыжницу выпишут из больницы 11 марта

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что спортсменка идет на поправку.

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состояние госпитализированной лыжницы, пострадавшей в результате массового завала во время гонки Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, улучшается, ее выпишут 11 марта. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Идет на поправку, в понедельник выпишут», — ответила Вяльбе на вопрос о состоянии спортсменки.

Массовый завал произошел 8 марта во время женской лыжной гонки на 10 км с общего старта классическим стилем на Спартакиаде учащихся. Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи.

Завал произошел из-за ухудшения погодных условий, во время гонки опустился туман, вследствие чего снизилась видимость на трассе. В экстренных службах сообщили, что в происшествии пострадали 17 человек, из них 15 остались на амбулаторном лечении, двое были госпитализированы. В больнице остается одна спортсменка с сотрясением мозга и ушибами. В Сочи проходит прокурорская проверка.

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