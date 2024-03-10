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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл марафон

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо впервые в карьере стал победителем марафона.

Источник: AP 2023

Это произошло на 13-м этапе Кубка мира — 2023/2024 в Холменколлене — одной из самых сложных и престижных трасс в мире.

До этого титулованному лыжнику удавалось стать только вторым на дистанции 50 км. Это случилось во время чемпионата мира 2023 года в словенской Планице. Отметим, что тогда спортсмены пробежали гонку коньковым стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.50,4 секунды.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Пол Голберг (Норвегия) +1,1.
4. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,6.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2,5.
6. Йенс Бурман (Швеция) +4,8.

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