Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл марафон

Это произошло на 13-м этапе Кубка мира — 2023/2024 в Холменколлене — одной из самых сложных и престижных трасс в мире.

До этого титулованному лыжнику удавалось стать только вторым на дистанции 50 км. Это случилось во время чемпионата мира 2023 года в словенской Планице. Отметим, что тогда спортсмены пробежали гонку коньковым стилем.