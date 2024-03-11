ФЛГР проведет расследование после массового завала на Спартакиаде

«Федерация лыжных гонок России благодарит тренеров, специалистов и, конечно, родителей, принимавших участие в подготовке и воспитании спортсменок. Многие лыжницы после падений в масс-старте продолжили свое выступление на Спартакиаде и показали высокие результаты в последующих гонках. В настоящее время Федерация лыжных гонок России проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде в Сочи. Результаты расследования будут обнародованы публично», — говорится на сайте ФЛГР.