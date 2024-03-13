Клебо выиграл городской спринт после победы на полтиннике. Он забрал 10-й «Глобус»!

Йоханнес Клебо бьётся за победу в Кубке мира — 2023/2024, одержав уже пятую победу подряд. После красивого финиша в королевском марафоне в Хольменколлене норвежец убедительно обыграл всех и на городском спринте в Драммене. Он ещё сократил своё отставание от лидера общего зачёта Харальда Амундсена, но до окончания турнира всего три гонки.

Клебо после возвращения с североамериканских этапов Кубка мира просто летает по трассе. Первую победу в карьере в марафоне он одержал с позиции силы, не просто контролируя ход гонки, а задавая его. В спринте классикой Йоханнес тоже был неудержим. Он выиграл квалификацию, а затем побеждал и в каждом забеге, включая решающий.

Йоханнесу всё равно, на каких трассах выигрывать спринт — или на очень сложных, или на таком рельефе, как в Драммене, практически без спусков и подъёмов. Клебо одержал 48-ю спринтерскую победу в рамках Кубка мира и забрал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте. Уже шестой в карьере. Ни один другой лыжник не выигрывал спринтерский зачёт больше трёх раз. Да и среди лыжниц норвежки Марит Бьорген и Бенте Скари побеждали по пять раз. Так что Клебо — абсолютно лучший спринтер мира в истории.

После финиша он пожалел только о том, что до финиша сезона осталось так мало гонок, но пообещал бороться в каждой. За спринт в Драммене он получил 115 очков: 100 за победу в самой гонке и 15 — за квалификацию. Больше просто невозможно. Но лидер Кубка мира Харальд Амундсен тоже совершил невозможное для себя. Он стал третьим в квалификации и пробился в полуфинал спринта, что для него просто подвиг. В сумме это дало 70 очков, так что Клебо, несмотря на выдающийся результат, приблизился только на 45 очков.

Теперь на счету Йоханнеса 2258 очков, и это на 157 меньше, чем у Харальда. До финиша сезона осталось пробежать классический спринт, классическую разделку на 10 км и коньковый масс-старт на 20 км с бонусными отсечками. В теории отыграть отставание, конечно, можно. Но на практике Амундсен уже не стремится к победам в гонках, а исходя из своего состояния грамотно отбивает атаки Клебо.

Ну смотрите, Клебо заработал на марафоне 185 очков из 190 возможных. Но Амундсен заработал 151 очко! Понятно, что решающим в борьбе за большой «Глобус» стало отсутствие Йоханнеса на «Тур де Ски» из-за болезни, но это его проблемы. Если Клебо всё же сумеет вырвать первое место, то это станет чудом. По прежней системе начисления очков у него было бы значительно больше шансов, но при нынешней системе победы несколько обесценились.

В женском Кубке мира борьба в общем зачёте ещё острее. Лидер сезона американка Джессика Диггинс не смогла в Драммене пройти стадию четвертьфинала. Отчасти виновницей этого стала шведка Эмма Рибом, которая прыгнула на лыжи американки во время забега, пытаясь перестроиться. Диггинс резко потеряла скорость и пробиться дальше не смогла. Рибом же получила жёлтую карточку, которая стала для неё второй в сезоне, и была немедленно дисквалифицирована.

Соотечественница Рибом и главная преследовательница Диггинс Линн Сван уверенно выиграла квалификацию, по забегам шла, как Клебо, но в финале уступила норвежке Кристине Шистад. В итоге Сван набрала 110 очков из 115 возможных, а Диггинс — только 53. Теперь в общем зачёте американка опережает шведку на 102 очка. Конечно, это тоже много, но всё же не 157, как у Клебо.

Последний этап Кубка мира состоится в Фалуне с 15 по 17 марта. В Швеции всё и решится.