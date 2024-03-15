Казахстан завоевал историческое золото в прыжках на лыжах с трамплина

Он выиграл золото в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина (Large Hill HS 140), набрав 249,4 очка.

Второе место у Мартина Хаманна (Германия) — 247,5. Тройку лучших замкнул Ульрих Волгенант (Австрия) — 246,5.

Эта победа стала первой для Казахстана на взрослых стартах Кубка FIS.