Большунов одержал 22-ю победу подряд, выиграв спринт свободным стилем на чемпионате России
Второе место занял Иван Горбунов, третье — Сергей Устюгов.
Второе место занял Иван Горбунов, третье — Сергей Устюгов.
МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 16 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России. Соревнования проходят в Малиновке.
Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 13,49 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, отставший от Большунова на 0,11 секунды. Третьим стал Сергей Устюгов (отставание 0,96 секунды). Большунов одержал победу в 22-й гонке подряд.
Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Ранее в субботу чемпионкой России в спринте свободным стилем у женщин стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 16 по 24 марта.