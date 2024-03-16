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16:02 (мск), источник: ТАСС

Большунов одержал 22-ю победу подряд, выиграв спринт свободным стилем на чемпионате России

Второе место занял Иван Горбунов, третье — Сергей Устюгов.

Источник: РИА "Новости"

МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 16 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России. Соревнования проходят в Малиновке.

Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 13,49 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, отставший от Большунова на 0,11 секунды. Третьим стал Сергей Устюгов (отставание 0,96 секунды). Большунов одержал победу в 22-й гонке подряд.

Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Ранее в субботу чемпионкой России в спринте свободным стилем у женщин стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 16 по 24 марта.

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