Вяльбе рассказала о состоянии лыжниц после падения на чемпионате России

Источник: https://t.me/nalyzhi

У Виктории Невьянцевой, которая упала во время спринта на чемпионате России, подозрение на перелом, о состоянии Полины Антипиной пока неизвестно, об этом «РБК Спорт» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Обе спортсменки сами упали. Обеих увезли в больницу. У Невьянцевой есть подозрение на перелом, ее госпитализировали. По Антипиной пока информации нет. Но завалов никаких не было, это индивидуальное падение», — сказала Вяльбе.

Лыжниц Полину Антипину и Викторию Невьянцеву увезли в больницу после падения во время спринта на чемпионате России, который проходит в Малиновке (Архангельская область).