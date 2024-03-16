Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Реал
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лутон Таун
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дармштадт
Бавария
12
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хайденхайм
Боруссия М
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вольфсбург
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Торино
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Трактор
24
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Страсбур
Хоккей. НХЛ
19:30
Айлендерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
19:30
Детройт
Баффало
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
10
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Локомотив
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
17.03
Флорида
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
17.03
Бостон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари
Монреаль
Хоккей. НХЛ
17.03
Коламбус
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
17.03
Торонто
Каролина
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
17.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
17.03
Сиэтл
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
17.03
Эдмонтон
Колорадо
Все события
18:19 (мск), источник: ТАСС

Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента РФ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена проголосовала в Малиновке, где проходит чемпионат страны.

Источник: РИА "Новости"

МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 16 марта. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента РФ. Об этом она рассказала ТАСС.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе проголосовала в Малиновке, где проходит чемпионат страны. Она входит в список доверенных лиц Владимира Путина.

«Часть лыжников, в том числе и я, проголосовали вчера здесь в Малиновке. Кто-то проголосует до конца субботы. Выборы президента — это важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать», — сказала Вяльбе.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Это первые трехдневные выборы президента страны.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь