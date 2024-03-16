МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 16 марта. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента РФ. Об этом она рассказала ТАСС.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе проголосовала в Малиновке, где проходит чемпионат страны. Она входит в список доверенных лиц Владимира Путина.

«Часть лыжников, в том числе и я, проголосовали вчера здесь в Малиновке. Кто-то проголосует до конца субботы. Выборы президента — это важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать», — сказала Вяльбе.