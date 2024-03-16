Чемпионат России для 19-летней лыжницы начался с госпитализации. И она не единственная жертва | Источник: Sport24

После массового завала лыжниц в Сочи на Спартакиаде учащихся хотелось только одного — никаких больше неприятных падений на любых соревнований.

Не сбылось. Старт чемпионата России в Малиновке был испорчен для ряда спортсменов жесткими полетами в кювет.

Организаторы подготовили непростую трассу с коварным спуском. Именно там прошла проверка всех заявленных на умение проходить грамотно эту часть любых лыжных соревнований.

У мужчин в прологе жертвой стал Владимир Рыбкин. Обошлось без серьезных травм, спортсмен финишировал, хотя долго выбирался из сугроба.

У женщин не повезло Полине Антипиной. Лыжницу доставили в больницу.

«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы ее увезти. Медики должны были ее обследовать», — сказал «Матч ТВ» тренер Юрий Бородавко.

Падение случилось и у Виктории Невьянцевой. Правда, в трансляцию оно не попало. О травме сообщила сама лыжница.

«Упала со спуска, почти так же, как Антипина. Только, видимо, еще сильнее. Хотя я упала на попу, а она перевернулась еще. Я повредила копчик, сейчас нахожусь в больнице и прохожу обследование. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика. Оставляют пока в больнице. Слезы идут, соревнования впереди, а я лежу в больнице», — рассказала Невьянцева.

Чуть позже от Бородавко стало известно, что и Невьянцева, и Антипина обошлись без травм.

«У Виктории Невьянцевой все в порядке. Сейчас она находится в больнице, но какой-то явной травмы у нее нет. Врачи хотят, чтобы какое-то время она провела под их наблюдением.



Нужно провести дополнительные обследования для того, чтобы полностью убедиться в ее нормальном состоянии здоровья. У Полины Антипиной, по моей информации, тоже все в порядке», — цитирует Бородавко РИА Новости.

На стадии четвертьфинальных забегов жертвой спуска в Малиновке стала Екатерина Евтягина. Для нее спринт тоже был испорчен.

После финалов чемпионка у женщин Вероника Степанова заявила следующее:

— Если ты не умеешь проходить спуски, то тебе здесь нечего ловить.