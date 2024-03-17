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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России в Малиновке, Степанова — 18-я

В Малиновке завершился женский скиатлон на 20 км, проходящий в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024.

Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России в Малиновке, Степанова — 18-я | Источник: Чемпионат.com

Победу в гонке одержала Анастасия Кулешова, её результат — 57.23.8 секунды.

На втором месте с отставанием 12,7 секунды гонку завершила Алина Пеклецова. На третьем месте расположилась Лидия Горбунова (+12,5).

Соревновательный день продолжится скиатлоном у мужчин. Начало гонки в 11:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка.
Скиатлон, 20 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 57.23,8.
2. Алина Пеклецова (Архангельская область) +12,7.
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.07,5.
4. Анастасия Прокофьева (Москва) +1.41,3.
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.47,7.

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