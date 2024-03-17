Лыжник Большунов продлил победную серию до 23 гонок
Спортсмен одержал победу в скиатлоне на чемпионате России.
Спортсмен одержал победу в скиатлоне на чемпионате России.
МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 17 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Малиновке Архангельской области.
Победитель преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 4 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание — 0,3 секунды). Тройку лучших замкнул Сергей Ардашев (+2,1). Большунов одержал победу в 23-й гонке подряд с начала сезона.
Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Ранее в воскресенье победительницей скиатлона в женских соревнованиях стала Анастасия Кулешова.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 16 по 24 марта.