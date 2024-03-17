Лыжник Большунов излечился от болезни с помощью надувной ванны

«Мы живем в доме, там ванны нет. Когда заболел, Аня заказала надувную ванну. Вечером мы искупали Еву, потом Аня сказала, что мне надо там чуть‑чуть полежать, чтобы организм расслабился. Воды горячей нет, давай кипятить чайник, кастрюли. 1,5 часа набирали ванну. В 11 вечера только туда залез, минут 30 провел, еще после ванны 1,5 часа конкретно потел под одеялом. Ни разу так не делал, это была авантюра», — сказал Большунов.