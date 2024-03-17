Йоханнес Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе КМ по лыжным гонкам

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион. Второе и третье место также заняли представители Норвегии — Йёран Тефре и Мартин Лёвстрём Нюэнгет: спортсмены уступили соотечественнику на финише 0,4 секунды и 2,2 секунды соответственно.