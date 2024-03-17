Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лас-Пальмас
Альмерия
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Байер
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм
Астон Вилла
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Автомобилист
23
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Бетис
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Гавр
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Лорьян
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Метц
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Дженоа
00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
40
Все события
17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе КМ по лыжным гонкам

В Фалуне (Швеция) прошёл мужской масс-старт свободным стилем на 20 км в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира сезона-2023/2024 по лыжным гонкам.

Источник: Reuters

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион. Второе и третье место также заняли представители Норвегии — Йёран Тефре и Мартин Лёвстрём Нюэнгет: спортсмены уступили соотечественнику на финише 0,4 секунды и 2,2 секунды соответственно.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен пришёл к финишу 17-м, проиграв Клебо 19,4 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й этап, Фалун
Мужчины. Масс-старт, свободный стиль.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 47.06,4.
2. Йёран Тефре (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,2.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь