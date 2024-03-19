Великая серия Большунова закончена! Его сенсационно обыграл лыжник из региональной команды
Ермил Вокуев выиграл классическую разделку на чемпионате России на коньковых лыжах.
Ермил Вокуев выиграл классическую разделку на чемпионате России на коньковых лыжах.
Что-то нереальное случилось на Альфа-Банк чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке. Суперсенсация, фантастика — как угодно можно называть. Величайшая победная серия Александра Большунова прервана. Гениальный лыжник, на зубах взявший золото в спринте и скиатлоне, проиграл классическую разделку. Чемпионом России стал лыжник из региональной сборной Коми Ермил Вокуев!
Президент ФЛГР Елена Валерьевна Вяльбе, комментируя победную серию Большунова во время Спартакиады-2024, сказала такую фразу: «Тот, кто его обыграет, наверное, Бэтмен какой-то». Так вот, Бэтменом стал лыжник, на которого мало кто ставил. Но тот, кто великолепно бегает классические гонки, особенно одновременным бесшажным ходом, а если простыми словами — даблом.
Ермил Вокуев выбрал на классическую гонку коньковые лыжи, которые гораздо проще подготовить в плане скольжения. Но при этом он прекрасно понимал, что изматывающие подъёмы Малиновки придётся проходить именно даблом, не имея возможности перейти на попеременный ход. Выбрал и не прогадал.
Ермил пробежал гонку фантастически. Он лидировал на каждой отсечке. Пробовали сбросить его и Алексей Червоткин, и Савелий Коростелёв, и Александр Большунов на первой половине гонки. Но никто так и не смог конкурировать с лыжником, который одержало немало блистательных побед в марафонах. А в России это его главная победа. До этого были три победы на чемпионатах России, но говорить будут только про эту.
На подъёмах Вокуев не проигрывал, а на спусках просто отрывался ото всех. Это было красиво и мощно! Два года назад в Сыктывкаре на классической разделке он стал вторым, проиграв Большунову, но теперь взял убедительный реванш.
«Начало чемпионата России смотрел по телевизору, потом тренер сборной Коми купил мне билет, вот я и приехал команду спасать. Спасибо судьям, что не было зон попеременного хода. Я тренерам сразу сказал, что буду бежать на коньковых лыжах. Особо готовиться к гонке времени не было, у нас и так соревнования каждую неделю. Вчера приехал, откатался и вот пробежал. Ну я же не из библиотеки вышел. Да, прервал серию Большунова, но завтра будет новый день», — сказал чемпион после финиша.
Три года назад Вокуев громко заявил, что в России идёт популяризация Большунова, а не лыжных гонок. Он подлил масла в огонь, заявив, что не согласен с дисквалификацией Йоханнеса Клебо в том самом скандальном марафоне на ЧМ-2021. Казалось, что после таких слов они даже здороваться не будут, но нет. Да, они зарубались рядом в контактных гонках, дело доходило до падений (Ермила Вокуева), но в целом всё было нормально.
Конечно, теперь про Ермила Вокуева будут говорить как про лыжника, который прервал серию Александра Большунова. Но Вокуев — великолепный лыжник сам по себе. Чемпион России. Одержавший красивую и мощную победу.
Вторым стал Савелий Коростелёв, обыгравший всех, даже Большунова. Но когда он узнал, что Вокуев бежал без мази, только всплеснул руками. Третье место занял Алексей Червоткин. А где Большунов? Он финишировал девятым. Здоровье не позволило пробежать лучше. Но он вышел на гонку и боролся до конца.
«Бесследно болезнь не проходит. Я полностью так и не выздоровел. Когда бежал последний круг, не только дышать было не очень из-за заложенного носа, но ещё в ухо начало отдавать, в перепонку. Понятно стало, что ловить сегодня нечего, нужно было спокойнее доезжать. Посмотрим, как будет самочувствие после этой гонки, а тогда уже решать по командному спринту», — сказал Большунов.
Он выиграл в нынешнем сезоне 23 гонки подряд. И это великая серия. Теперь она начинается заново.
Андрей Шитихин