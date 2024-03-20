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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Завершивший карьеру Нортуг выступит на чемпионате Норвегии, пишут СМИ

NRK: завершивший карьеру Нортуг выступит на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг, завершивший карьеру в 2018 году, примет участие в командной гонке на чемпионате Норвегии в Лиллехаммере, сообщает NRK со ссылкой на Tronder-Avisa.

Петтер выступит вместе со своим братом Эвеном Нортугом. Командный спринт пройдет в четверг.

Нортугу 38 лет. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).

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