Архангельские лыжники с Большуновым выиграли эстафету на чемпионате России

Команда, которую представляли Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев и Александр Большунов, показала результат 1 час 11 минут 22,7 секунды.
Второе место заняла команда Тюменской области, за которую выступали Андрей Парфенов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин (отставание +13,3 секунды). Тройку призеров замкнула команда Республики Татарстан — Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов (+30,9 секунды).
Большунов стал 21-кратным чемпионом России.
Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 24 марта мужским марафоном на 50 км.