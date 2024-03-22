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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Архангельские лыжники с Большуновым выиграли эстафету на чемпионате России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лыжники Архангельской области одержали победу в эстафете 4×7,5 км на чемпионате России, который проходит в деревне Кононовская Архангельской области.

Источник: РИА "Новости"

Команда, которую представляли Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев и Александр Большунов, показала результат 1 час 11 минут 22,7 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области, за которую выступали Андрей Парфенов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин (отставание +13,3 секунды). Тройку призеров замкнула команда Республики Татарстан — Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов (+30,9 секунды).

Большунов стал 21-кратным чемпионом России.

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 24 марта мужским марафоном на 50 км.

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