«Хочется плакать, люди должны жить в любви». Олимпийская чемпионка Ступак — о теракте в «Крокусе»
Российская лыжница, олимпийская чемпионка-2022 Юлия Ступак отреагировала на террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».
Российская лыжница, олимпийская чемпионка-2022 Юлия Ступак отреагировала на террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».
Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Позднее в концертном зале начался пожар. Информация о погибших и пострадавших продолжает обновляться.
«Честно. Хочется плакать. Так не должно быть! Люди должны держаться вместе. И жить в любви. И уж точно не должно быть такого…» — написала Ступак в своем телеграм-канале.