Текущие события
Футбол. Первая лига
14:00
Торпедо
Кубань
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
СКА
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
ОТ
21
Футбол. Сборные
20:00
Ирландия
Бельгия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Австрия
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Коламбус
61
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Сент-Луис
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина
Сальвадор
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Питтсбург
42
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Швейцария
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Каролина
Б
76
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Германия
Футбол. Сборные
23:00
Хорватия
Тунис
Футбол. Сборные
22.03
Испания
Колумбия
01
Футбол. Сборные
22.03
Нидерланды
Шотландия
40
Футбол. Сборные
22.03
Румыния
Северная Ирландия
11
Футбол. Сборные
22.03
Венгрия
Турция
10
Футбол. Сборные
22.03
Албания
Чили
03
Все события
11:36 (мск), источник: Sport24

«Хочется плакать, люди должны жить в любви». Олимпийская чемпионка Ступак — о теракте в «Крокусе»

Российская лыжница, олимпийская чемпионка-2022 Юлия Ступак отреагировала на террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

Источник: РИА "Новости"

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Позднее в концертном зале начался пожар. Информация о погибших и пострадавших продолжает обновляться.

«Честно. Хочется плакать. Так не должно быть! Люди должны держаться вместе. И жить в любви. И уж точно не должно быть такого…» — написала Ступак в своем телеграм-канале.

 Россиянка, уехавшая из страны: «Не пожалела ни разу. В России сейчас я бы не чувствовала себя безопасно»
«Целуй меня». Жена русского футболиста с роскошной фигурой снялась в бомбической фотосессии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь