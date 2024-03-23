Марафоны на чемпионате России по лыжным гонкам отменили из-за теракта в Подмосковье

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Медали чемпионата России по лыжным гонкам на 30 км у женщин и на 50 км у мужчин в 2024 году не найдут своих обладателей. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Первенство страны проходило в Малиновке Архангельской области.

«Чемпионы России в женской гонке на 30 км и мужской гонке на 50 км в этом году не будут определены», — сказала Вяльбе.

Как сообщил ТАСС технический делегат соревнований Вячеслав Веденин, в субботу состоялось специальное совещание, на котором было принято решение не проводить оставшиеся гонки чемпионата России в связи с террористическим актом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Ранее неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске, в это время там начинался концерт группы «Пикник». СК РФ сообщил, что 60 человек погибли. По данным ФСБ, свыше 100 пострадали..

ФЛГР также выразила соболезнования близким погибших в теракте и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.