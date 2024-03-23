Текущие события
Футбол. Первая лига
14:00
Торпедо
Кубань
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
СКА
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Коламбус
61
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина
Сальвадор
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Питтсбург
42
Футбол. Сборные
20:00
Ирландия
Бельгия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Австрия
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Каролина
Б
76
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Сент-Луис
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Швейцария
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Германия
Футбол. Сборные
23:00
Хорватия
Тунис
Футбол. Сборные
22.03
Испания
Колумбия
01
Футбол. Сборные
22.03
Нидерланды
Шотландия
40
Футбол. Сборные
22.03
Румыния
Северная Ирландия
11
Футбол. Сборные
22.03
Венгрия
Турция
10
Футбол. Сборные
22.03
Албания
Чили
03
Все события
10:30 (мск), источник: ТАСС

Марафоны на чемпионате России по лыжным гонкам отменили из-за теракта в Подмосковье

Первенство страны досрочно завершено.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Медали чемпионата России по лыжным гонкам на 30 км у женщин и на 50 км у мужчин в 2024 году не найдут своих обладателей. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Первенство страны проходило в Малиновке Архангельской области.

«Чемпионы России в женской гонке на 30 км и мужской гонке на 50 км в этом году не будут определены», — сказала Вяльбе.

Как сообщил ТАСС технический делегат соревнований Вячеслав Веденин, в субботу состоялось специальное совещание, на котором было принято решение не проводить оставшиеся гонки чемпионата России в связи с террористическим актом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Ранее неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске, в это время там начинался концерт группы «Пикник». СК РФ сообщил, что 60 человек погибли. По данным ФСБ, свыше 100 пострадали..

ФЛГР также выразила соболезнования близким погибших в теракте и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

С 2 по 7 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам, в программе которого отсутствуют мужской и женский марафоны. 13 апреля в Апатитах будут разыграны медали чемпионата России в женской гонке на 50 км, на следующий день в Мончегорске определятся чемпионы России в мужской гонке на 70 км.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь