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22:13 (мск), источник: Sports

Большунов о гонке в гору в финале Кубка России: «Это была моя идея — рад, что услышали. В Кировске есть все условия для такой гонки»

Гонка в виде конькового масс-старта на 10 км пройдет в Кировске 7 апреля. Она станет финальной в мини-туре.

Источник: РИА "Новости"

Лыжники поднимутся по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне — 460 м.

«Это новинка, да. В прошлом сезоне это была моя идея — я предложил Юрию Викторовичу Бородавко провести гонку, которая бы отличалась от наших стандартных и довольно однотипных.

В Кировске есть все условия — и чтобы марафон по ущелью проводить, и горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку, аналогичную финалу “Тур де Ски”.

Кировск — одно из немногих мест, где ты высказываешь идею, а она воплощается. Наверное, так сошлось просто, но рад, что меня услышали. Мне кажется, гонка будет сложной», — сказал Александр Большунов.

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