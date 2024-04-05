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17:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл золото чемпионата мира в Италии

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу-могул в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Olympic.kz

В финале казахстанка набрала 71.89 балла, что и принесло ей золотую медаль.

Второй на ЧМ стала японка Марин Ито — 71.35. Замкнула тройку лучших другая представительница Японии Юма Тагучи — 69.96.

Отметим, что на ЧМ-2022 Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и командном миксе.

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